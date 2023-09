"Meine Zukunft liegt bei Manchester City": Walker verlängert vorzeitig

Statt sich im Sommer dem FC Bayern anzuschließen, hat Kyle Walker seinen Vertrag bei Manchester City verlängert. Der Engländer bleibt den Skyblues bis 2026 erhalten.

Die Verlängerung des englischen Nationalspielers (78 Partien für die Three Lions), der ein ausgesprochener Wunschspieler von FCB-Trainer Thomas Tuchel war, gab ManCity am Donnerstag bekannt. Beim englischen Triple-Sieger hatte Kyle Walker noch einen Vertrag bis 2024, nun entschied man sich bei den Skyblues, den Kontrakt vorzeitig zu verlängern.

"Ich bin begeistert, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Meine Zukunft liegt bei Manchester City und das ist das Beste für mich", wird Walker in einem Vereinsstatement zitiert. "Die Saison, in der wir das Triple gewonnen haben, werde ich nie vergessen, und wir sind bereit, erneut zu starten und zu versuchen, weitere Trophäen zu gewinnen. Ich freue mich, bei einem Verein zu bleiben, der jedes Jahr um Trophäen kämpft, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was die nächsten Jahre bringen."

Der FC Bayern hatte in der abgelaufenen Transferperiode den Außenverteidiger heftig umworben, der Engländer soll dem deutschen Rekordmeister sogar schon eine mündliche Zusage gegeben haben. ManCity und vor allem Trainer Pep Guardiola wollte Walker aber nicht ziehen lassen, Guardiola machte ihn in Abwesenheit des verletzten Kevin De Bruyne sogar zum Kapitän. Schließlich gab Walker dem FC Bayern Anfang August einen Korb und verlängerte nun seinen Vertrag zu vermutlich deutlich besseren Bezügen.

Walker ist nur einer von drei Spielern in der Geschichte der Premier League, der mehr als 100 Spiele für zwei Vereine bestritten hat. Konkret: 208 Partien (vier Tore) für Tottenham zwischen 2011 und 2017 und 216 Partien (vier Tore) für Manchester City seit 2017. Das spricht für Konstanz auf höchstem Niveau. Auch in Sachen Passqualität und Balleroberung in der Defensive ist er Citys Bester.

Doch eine Zahl sticht mehr heraus als jede andere: 37,31 km/h. Mit dieser Geschwindigkeit wurde der 33-Jährige in der vergangenen Spielzeit geblitzt und avancierte damit zum schnellsten Profi in der gewiss nicht tempoarmen Premier League. Der Mann aus Sheffield ist ein Sprinter oder wie Guardiola sagt: "Er wird auch noch mit 63 Jahren der Schnellste sein."

Zehn Titel und gesetzt unter Guardiola

Walker ist der Inbegriff eines Rechtsverteidiger, er liebt diese Position und füllt sie perfekt aus. Unter City-Coach Guardiola, mit dem er in den gemeinsamen sechs Jahren zehn Titel einfuhr, war er rechts hinten gesetzt. "Seit er hier ist, liefert er beständig Topleistungen ab", lobt sein langjähriger Mitspieler De Bruyne, "und das liegt einfach daran, dass er gut ist".