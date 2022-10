"Meine Zukunft? Alles ist offen!"

Der Derby-Held spricht. Im kicker-Interview (Donnerstagausgabe) bezieht Ramy Bensebaini, Doppeltorschütze beim 5:2-Sieg gegen den 1. FC Köln am Sonntag, Stellung. Auch zu seiner Zukunft.

Im Sommer 2023 läuft der Vertrag von Bensebaini aus. Während die Borussia seit Monaten darum kämpft, mit dem Linksverteidiger zu verlängern, wird der 27-Jährige regelmäßig mit anderen Klubs in Verbindung gebracht und über einen bevorstehenden Abschied spekuliert. Wie also sieht Bensebainis Zukunftsplanung aus? Verlängert er? Oder geht er?

Ich bin ein Spieler von Borussia Mönchengladbach, bin glücklich und nur das zählt gerade für mich. Ramy Bensebaini

"Alles ist offen", sagt Bensebaini im Gespräch mit dem kicker. "Ich bin ein Spieler von Borussia Mönchengladbach, bin glücklich und nur das zählt gerade für mich. Über die Zukunft mache ich mir Gedanken, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Jetzt haben andere Dinge Priorität." Der sportliche Erfolg mit der Borussia zum Beispiel. Durch den Derbysieg sprangen die Fohlen hoch auf den sechsten Tabellenplatz; einen Rang, der am Saisonende zur Teilnahme am internationalen Geschäft berechtigen würde. Europa lautet auch das Ziel. "Bei Borussia Mönchengladbach wird man keinen Spieler finden, der sagt, er hätte keinen Bock auf Europa und will lieber um Platz 10 mitspielen", sagt Bensebaini und verspricht: "Wir versuchen alles, um unter die besten Sechs zu kommen. Dafür müssen wir jetzt dranbleiben, die Saison hat gerade erst angefangen."

Juve? Rom? West Ham?

Zuletzt gab es wieder Meldungen über verschiedene Interessenten an dem torgefährlichen Außenverteidiger (vier Saisontreffer). Genannt wurden unter anderem Inter Mailand, Juventus Turin, AS Rom oder West Ham United. "Alles große Vereine", sagt Bensebaini dazu, "aber ich habe keine Gespräche geführt. Ich konzentriere mich auf die Borussia."

Seine Entscheidungsfindung sei von mehreren Faktoren abhängig. Bensebaini verweist auf seine Karriere, in der es stetig bergauf ging, "immer einen Schritt nach oben." Er sagt: "Mir ist nicht wichtig, ob irgendwo mehr Sonne scheint als anderswo, ich suche die Herausforderung und will mich auf einem immer höheren Level beweisen. Klar, für das Gesamtpaket spielen viele Faktoren eine gewisse Rolle, aber am Ende muss vor allem die sportliche Perspektive stimmen." Dies beinhalte auch die Möglichkeit, über die Saison hinaus bei der Borussia zu bleiben. "Warum sollte ich nicht unterschreiben, wenn ich die größte Herausforderung hier in Gladbach sehe und alles passt? Wie gesagt: Alles ist offen", so der Algerier.

Kein Zeitdruck für den Algerier

Und bis wann soll die Entscheidung über die Zukunft stehen? Bensebaini macht klar, dass er keinen Zeitdruck verspürt. "Da setze ich mir kein Ziel oder lege einen bestimmten Zeitpunkt fest. Der Moment wird kommen, an dem man sich zusammensetzt und eine Entscheidung trifft."

