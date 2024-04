"Meine sportliche Heimat": Sturm bindet Geyrhofer bis 2025

Der SK Sturm Graz hat den Vertrag mit Niklas Geyrhofer bis 2025 verlängert.

Der SK Sturm Graz hat am Donnerstag die Vertragsverlängerung mit Niklas Geyrhofer bekanntgegeben. Wie die Steirer in einer Aussendung mitteilten, zogen sie die in Geyrhofers Arbeitspapiers verankerte Option auf ein weiteres Jahr und verlängerten den Kontrakt mit dem 24-Jährigen somit bis 2025. "Sturm Graz ist meine sportliche Heimat, ich fühle mich im Klub extrem wohl und bin froh, weiter alles für Schwarz-Weiß geben zu dürfen", erklärte Geyrhofer.

In der laufenden Saison kam Geyrhofer, der bei Sturm sämtliche Nachwuchsteams durchlief, für die Kampfmannschaft zwölfmal zum Einsatz. Zuletzt ließ der Defensivallrounder sein Potential beim 4:3-Cuperfolg in Salzburg aufblitzen: Der etatmäßige Innenverteidiger zeigte im defensiven Mittelfeld eine starke Leistung und trug sich mit seinem Kopfballtreffer zum 4:2 zudem in die Torschützenliste ein.

Geyrhofer habe, so Sportchef Andreas Schicker, "an Variabilität dazugewonnen. Wir sind davon überzeugt, dass Niklas in seiner Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und freuen uns, dass er zumindest für ein weiteres Jahr in Graz bleiben wird."