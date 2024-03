"Meine Erwartungen übertroffen": Eggestein verlängert in Freiburg

Maximilian Eggestein und der SC Freiburg gehen gemeinsam in die jüngere Zukunft. Der Vertrag mit dem 27-Jährigen wurde verlängert.

Wie der Sport-Club am Montag bekanntgab, wurde "eine Verlängerung der Zusammenarbeit vereinbart". Allerdings teilten die Freiburger wie üblich keine neue Vertragslaufzeit mit Eggestein mit.

"Bei Maxi ist vieles von dem eingetreten, was wir uns bei seiner Verpflichtung versprochen haben. Sowohl sportlich als auch menschlich passt er hervorragend zum SC und hat wesentlich zur guten Entwicklung in den vergangenen Jahren beigetragen", kommentierte Sportdirektor Klemens Hartenbach in einer Pressemitteilung der Breisgauer. "Maxi ist einer der Köpfe unserer Mannschaft, daher freuen wir uns sehr über die Vertragsverlängerung."

Eggestein war im Sommer 2021 von Werder Bremen zum SC gewechselt. Seitdem hat der 27-Jährige 116 Spiele unter dem zum Saisonende aufhörenden Coach Christian Streich bestritten. Dabei erzielte er sechs Tore und legte acht Treffer auf. Auch in dieser Saison ist er fester Bestandteil der Startformation. Lediglich am vergangen Spieltag setzte er wegen einer Gelbsperre zwangsweise aus.

"Ich bin beim Sport-Club am richtigen Platz"

"Ich bin jetzt seit fast drei Jahren hier und es fühlt sich eigentlich länger an - das zeigt, dass ich hier beim Sport-Club am richtigen Platz bin", wird Eggestein vom Verein zitiert. "Mit dem Pokalfinale und den Erlebnissen in Europa wurden meine Erwartungen sogar übertroffen. Wir sind auf einem sehr guten Weg und ich freue mich auf die weitere Zeit in Freiburg."

Allerdings steht in Freiburg in diesem Sommer erstmal eine Zeitenwende an. Denn nach dem Aus von Streich wird Julian Schuster das Amt des Cheftrainers übernehmen.