"Mein Verein und mein Zuhause": Männel verlängert in Aue

Martin Männel und Erzgebirge Aue, das gehört zusammen - und bleibt zusammen. Der Torhüter hat seinen Vertrag über das Saisonende hinaus verlängert.

Wie der Drittligist am Mittwochnachmittag bekanntgab, hat Martin Männel einen neuen Kontrakt bis Juni 2025 unterschrieben. Der Torhüter ist seit 2008 im Verein und steht nun vor seiner 17. Spielzeit. "Ich bin seit langem heimisch im Erzgebirge, das ist mein Verein und mein Zuhause. Und ich fühle mich körperlich in der Lage, der Mannschaft auch in der nächsten Saison helfen zu können. An Motivation und Erfolgshunger mangelt es ohnehin nicht", wird der 35-jährige Männel in einer Mitteilung zitiert.

Männel, der die Mannschaft als Kapitän anführt, hatte zuletzt seinen Vertrag immer um ein weiteres Jahr verlängert - so wie nun auch geschehen. Der Keeper hat über 500 Pflichtspiele für Aue bestritten, stieg mit dem Verein auf und ab und ist längst eine Identifikationsfigur. Seine fußballerischen Anfänge nahm der gebürtige Brandenburger bei Energie Cottbus. Für die Lausitzer bestritt der ehemalige Junioren-Nationalspieler auch erste Spiele auf Profiebene.

"Wenn beide Seiten voneinander überzeugt sind, dauern Vertragsgespräche mitunter nur wenige Minuten. Wir sehen Tag für Tag und Woche für Woche in jedem Training und Wettkampf, dass Martin Männel mit Leistung vorangeht und seine Rolle als Führungspersönlichkeit lebt", sagt Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich. "Deshalb freuen wir uns sehr, dass er mit uns den Weg gemeinsam weiter geht."