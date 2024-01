"Mein Opa war Golflehrer von van Basten und Gullit" - Tresoldis Geheimnis mit Leitl

Er gilt als eine der meistversprechenden Nachwuchshoffnungen bei 96. In einer Medienrunde schilderte Nicolo Tresoldi seinen bisherigen Weg und seine Höhen und Tiefen. Der 19-jährige Deutsch-Italiener über...

…die schwere Ausfallzeit wegen eines Infekts im vergangenen Herbst und seinen jetzigen Zustand:

"Man ist nie auf 100 Prozent, aber ich bin auf einem guten Weg. In manchen Bereichen fehlt mir nach der Krankheit noch etwas, zum Beispiel bei der Sprungkraft und der Explosivität. Ich habe in der Winterpause viel trainiert, jetzt bin ich wieder da. Es war nicht einfach. Mit der Zeit kommt alles zurück. Ich habe meinen Körper besser kennengelernt. Meine Ernährung habe ich nicht umgestellt. Ich esse immer noch sehr gerne die Pasta von meiner Mutter."

…seine Kindheit in Italien - Vater Emanuele spielte einst in den Neunzigern unter anderem bei Atalanta Bergamo:

"Mein Vater war Linksverteidiger, er hat früher die Flanken geschlagen, und ich habe die Kopfballtore gemacht. Die Flanken kamen ziemlich gut… Mein Vater hat mit Filippo Insaghi zusammengespielt. Insaghi ist ein großes Vorbild von mir. Meine Mutter ist Argentinierin, also habe ich auch etwas Argentinisches in mir. Die Boca Juniors sind dort mein Lieblingsteam."

Stefan Leitl ist sehr wichtig für mich. Wir reden oft, er hilft mir sehr.

…seine fußballerische Vorliebe in Italien:

"AC Mailand war immer mein Lieblingsklub, schon von Kindheit an. Mein Opa war der Golflehrer von van Basten und Gullit. Ich bin ab und zu im San Siro gewesen, auch jetzt in der Winterpause wieder. Die Serie A ist vielleicht irgendwann ein Traum, ja, aber ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich bin auf Hannover fokussiert, will hier Tore schießen."

…die Beziehung zu seinem Trainer bei Hannover 96:

"Stefan Leitl ist sehr wichtig für mich. Wir reden oft, er hilft mir sehr. Unter ihm hatte ich mein Debüt und habe mein erstes Tor geschossen. Das verbindet. Ich habe ein Ziel, was die Tormarke angeht, nur ich und der Trainer kennen es. Ich verrate es vielleicht am Ende der Saison."

Die U-21-EM 2025 mit Deutschland ist schon ein Ziel, das ich im Kopf habe.

…seine Ziele mit der deutschen U-21-Nationalelf unter seinem Trainer und italienischen Landsmann Antonio Di Salvo:

"Toni hat mir nach dem Elversberg-Spiel (2:2 zum Rückrundenauftakt, mit zwei Toren von Tresoldi, d. Red.) eine Nachricht geschrieben. Es sind diesen kleinen Nachrichten, die einen freuen. Die U-21-EM 2025 mit Deutschland ist schon ein Ziel, das ich im Kopf habe. Wenn ich gut performe und ein paar Tore schieße - warum nicht?"

…seine Art der Einstimmung auf ein Spiel:

"Früher habe ich viel Tennis gespielt, heute spiele ich es noch im Urlaub und schaue es viel im Fernsehen. Vor unseren Spielen schaue ich ein Motivationsvideo von meinem Vorbild Rafael Nadal. Vor zwei Jahren hat er bei den Australian Open einmal gegen Medvedev das Finale nach zwei Sätzen Rückstand noch gedreht, das ist dort zu sehen."

…seine Vorlieben in der Freizeit:

"Beim Essen bin ich typisch Italiener. Zu Hause zocke ich ein bisschen Fortnite und FIFA. Ab und zu spiele ich mich da auch selbst, aber meine Karte muss noch besser werden…"

Aufgezeichnet von Michael Richter