"Mein lieber Gerd": Hoeneß' bewegende Abschiedsworte an Müller

Am Sonntag vor der Partie gegen Köln gedachte der FC Bayern in der Allianz Arena dem verstorbenen Gerd Müller. Herbert Hainer und vor allem Uli Hoeneß fanden bewegende Worte.

Zunächst ergriff der aktuelle Präsident Hainer vor 20.000 Zuschauern das Wort. Der am 15. August verstorbene Müller sei "zugänglich und zuverlässig" gewesen. "Gerd Müller hat sich nie groß gemacht, obwohl er einer der Allergrößten der Fußballgeschichte war." Hainer erklärte weiterhin, Müller hinterlasse "ein Vermächtnis". Und: "Gerd Müller in seinen Reihen zu haben war wertvoller als jede Titelsammlung."

Hoeneß richtete das Wort danach quasi direkt an Müller, begann seine Rede mit "Mein lieber Gerd". Der 69-Jährige ging nochmals auf die Bedeutung des "Bombers der Nation" für den deutschen Rekordmeister ein. "Du hast den Bayern das Siegen beigebracht", sagte Hoeneß.

"Diese Krankheit hat dich zerstört"

Hoeneß sprach auch die Demenz-Krankheit und die Leiden Müllers an. Wie glückselig man gewesen sei bei den Krankenbesuchen, wenn Müller einen Moment lang seinen alten Weggefährten direkt in die Augen blickte. "Diese Krankheit hat dich zerstört", sagte Hoeneß, der Gerd Müllers Frau Uschi für die Pflege ihres kranken Mannes besonders dankte. Ihre Leistung sei "unglaublich" gewesen, "das habe ich so nie für möglich gehalten".

"Wir werden dich sehr vermissen und wir werden dich nie vergessen", lauteten Hoeneß' Schlussworte mit Tränen in den Augen.