Eigentlich ist ja alles ganz einfach. Jedes Turnier braucht eine Kolumne. Und jede Kolumne einen Namen. "Mein Tag in Katar" hat den Zuschlag bekommen. Und da fangen zumindest für diese erste WM-Kolumne die Probleme an.

Die Kolumne müsste bei ganz strenger Auslegung "Mein halber Tag in Katar" heißen. Denn den geplanten ersten Tag verbrachte ich in Berlin. Und auch das hat mit strenger Auslegung zu tun. Genau genommen mit überstrenger sogar.

Das Wichtigste vor der Einreise zu diesem Turnier war die "Hayya-Card", eine Einreisebedingung, die die katarische Regierung zur WM für Besucher gemacht hat. Dafür sind keine Behördengänge nötig, die Registrierung erfolgt digital. Klingt einfach, ist es für den einen mehr und für den anderen weniger. Richtig kompliziert aber wurde es beim Check-in am Flughafen in Berlin. Mit Ausnahme der Schuhgröße ist so ziemlich alles registriert, inklusive dem Grund meiner Reise. Der Einfachheit halber ließ sich der ganze Fragenkatalog auch in Deutsch bewältigen.

Als Ausweisdokument war der Reisepass angekreuzt. Das Problem: Die Registrierung am Schalter erfolgte auf Englisch, aus meinem Reisepass wurde nach der Übersetzung "Travel Document", verlangt wurde "Normal Pass". Ich versuchte das wegzulächeln, aber außer mir lächelte keiner. Und ich schnell auch nicht mehr: "Sie müssen das ändern oder Sie können nicht mitreisen!" Die Begründung: Die Kontrollen in Katar seien sehr streng, aufgrund dieses Übersetzungsfehlers würde die Einreise vor Ort nicht funktionieren.

Es war früh am Morgen und ich war sicher: Drei Stunden Zeit sollten reichen, um eine Änderung, die schriftlich in Katar bei der Agentur für die Hayya-Card eingereicht werden musste, umzusetzen. Sie reichten, wie der abgewandelte Titel der Kolumne "Mein halber Tag in Katar" schon verrät, nicht. Dass ich das Problem nicht exklusiv hatte, machte uns "Ausgebremste" zu Verbündeten, aber es machte die Situation nicht besser. Weil eine Kollegin der ARD beherzt half, kamen die Änderungen aus Katar nach und nach. Meine allerdings fünf Minuten zu spät für den Abflug. Also: Eine Nacht im Flughafen-Hotel in Berlin. Und am Freitagmorgen ein neuer Anlauf statt eines Neuer-Interviews …

Immerhin, dieses Mal klappt alles. Und die durchaus freundlichen Mitglieder der Fluggesellschaft erklären nochmal, wie leid ihnen der Verlauf des Vortages tue, aber die Vorgaben aus Katar seien nun mal so genau. Mit diesem Gedanken betrat ich am Nachmittag katarischen Boden, den Ausdruck meiner "Hayya-Card" und das Handy mit der digitalen Version darauf gezückt, um sie jederzeit vorzeigen zu können. Erste Station: Passkontrolle. Keiner will meine "Hayya-Card" sehen. Zweite Station: Koffer-Kontrolle. Ich biete meine "Hayya-Card" regelrecht an, aber werde nur freundlich angelächelt. Beim Check-In in meinem WM-Domizil will auch keiner einen Blick darauf werfen, bei der Abholung meiner FIFA-Akkreditierung am Abend schon mal gar nicht.

Ich bin jetzt einen halben Tag in Katar und brauche die Hayya-Card gar nicht. Streng genommen.

In unserer WM-Kolumne "Mein Tag in Katar" berichten unsere sieben Reporter vor Ort abwechselnd über ihre persönlichen WM-Erlebnisse abseits des Fußballplatzes - über Sportliches und Unsportliches, Kurioses und Kritisches.