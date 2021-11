"Mein Geist ist jünger": Ibrahimovic versteht sich selbst besser

Eigentlich war Zlatan Ibrahimovic schon im März nach fünf Jahren Abstinenz ins schwedische Nationalteam zurückgekehrt, verpasst dann aber verletzungsbedingt die EM - und greift nun erst wieder richtig ein. Mit einbringen kann "Ibra" dabei einen älteren Körper und einen frischeren Geist.

Eine Knieblessur und im Anschluss eine Achillessehnenreizung hatte Zlatan Ibrahimovic in den letzten Monaten immer wieder zurückgeworfen, so stehen für seinen Stammklub Milan (zusammen mit Napoli Erster der Serie A) erst sechs Einsätze mit drei Toren zu Buche. Und deswegen ließ sein 119. Auftritt (62 Tore bis dato) im Trikot der "Tre Kronor" bislang eben auf sich warten.

Nun am 9. Spieltag der WM-Qualifikation, in der Schweden in der Gruppe B mit 15 Punkten knapp vor Spanien (13) Tabellenführer ist, wird es aber aller Voraussicht nach zum Comeback von "Ibrakadabra" kommen.

Von Beginn an? Ibrahimovic freue sich zunächst einfach mal, "überhaupt wieder dabei zu sein" - und möchte alles mit Blick auf seine Verletzungen nicht gleich übertreiben. "Jeder will spielen", so der Stürmer, aber "ich bin als Mitglied der Mannschaft hier". Letztlich entscheide Trainer Janne Andersson über die Einsatzzeiten.

"Ich werde älter, klar"

Dass der inzwischen schon 40-jährige Techniker der Mannschaft um den Leipziger Spielgestalter Emil Forsberg oder den ehemaligen Dortmunder Alexander Isak (Real Sociedad) aber noch helfen kann, davon ist "Ibra" überzeugt.

"Ich werde zwar älter, klar - aber ich verstehe meinen Körper jetzt viel besser. Er ist älter, obwohl mein Geist jünger ist und ich immer besser aussehe", sagte der Oldie in typisch verschmitzter Manier bei einer Pressekonferenz vor den entscheidenden WM-Qualifikationsspielen gegen Georgien (Donnerstag, 18 Uhr) und Spanien (Sonntag, 20.45 Uhr).