"Mein Baby": Popps besondere Bindung zum DFB-Pokal

Wenn jemand weiß, wie der DFB-Pokal gefeiert werden muss, dann Alexandra Popp. Die Wolfsburger Kapitänin, die diese Trophäe bereits zum zwölften Mal gewann, erklärte ihre besondere Bindung zum Pokal.

Bei einer Ecke von Felicitas Rauch stieg Alexandra Popp gewohnt wuchtig auf der Höhe des ersten Pfostens hoch, konnte von keiner Gegenspielerin am Kopfball gehindert werden und drehte anschließend nach ihrem gekonnten Treffer zum Jubeln ab. Kurz vor Schluss sorgte die Kapitänin des VfL Wolfsburg mit einem "typischen Popp-Tor", wie sie es selbst betitelte, für die Vorentscheidung im DFB-Pokal-Finale. Damit verhalf sie den Niedersächsinnen zum neunten Titel in Serie in diesem Wettbewerb.

"Wow, ich bin sehr glücklich. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte", erklärte die 32-Jährige gegenüber der ARD.

Ein neues Gefühl war es für sie aber nicht - dies verdeutlicht auch eine Statistik eindrucksvoll: Popp hat alleine mehr Pokalsiege als der neue alleinige Rekordhalter VfL Wolfsburg (zehn Siege). Ganze zwölfmal (zehn mit dem VfL, zwei mit Ex-Klub Duisburg) reckte die gebürtige Wittenerin nun schon den DFB-Pokal gen Himmel. "Ich habe eine ganz besondere Verbindung zu diesem Wettbewerb. Habe vorhin auch schon gemeint, dass der Pokal mein Baby ist - nur mit nach Hause nehmen kann ich ihn nicht", so Popp im "Sky"-Interview.

Wenn man aktiv auf dem Feld steht, dann ist das schon noch einmal anders. Merle Frohms

Neuland war dieser Erfolg für Merle Frohms zwar auch nicht, doch erstmals hatte die Torhüterin als Nummer 1 Anteil an dem Erfolg. Unter anderem hatte die deutsche Nationalkeeperin mit einem starken Reflex bei einem abgefälschten Schuss von Hasret Kayikci den erneuten Ausgleich verhindert. Daher stellte die 28-Jährige auch Unterschiede zu den Vorjahren fest: "Jeder Pokalsieg ist etwas Besonderes, aber wenn man aktiv auf dem Feld steht, dann ist das schon noch einmal anders."

Der Triumph im Pokal war natürlich nach dem 5:0 im Halbfinale bei Bayern erwartbar, dennoch wies der "stolze" Tommy Stroot nach der Partie auf die Tücken dieses Endspiels hin: "Ein Finale gewinnt man nicht eben kurz im Vorbeigehen. Die Erwartungshaltung ist riesig. Aber das Spiel heute - 4:1. Es ist außergewöhnlich, wenn man schaut, wie die Spiele in den letzten zehn Jahren hier ausgegangen sind. Da gab es wenige Spiele, die so eindeutig waren."

Stroot: "Ganz entscheidend, das Feiern auch zuzulassen"

Zwar blieb das diesjährige Finale spannend, doch in der Tat gab es in den vergangenen Jahren nicht so häufig klare Siege. Lediglich im Vorjahr (4:0 gegen Turbine Potsdam) und in der Spielzeit 2014/15 (3:0 gegen Potsdam) gewann der VfL das Endspiel mit mindestens drei Treffern Unterschied. Daher sollten seine Spielerinnen - auch, wenn der DFB-Pokal wie ein Dauerabo wirkt - den Sieg auch feiern. "Es ist ganz entscheidend, das Feiern auch zuzulassen. Wir arbeiten die ganze Saison hart für solche Momente", erläuterte der Trainer.

Eine weitere Feier haben die Wölfinnen sich noch zum Ziel gesetzt. Zwar dürfte die Mission Titelverteidigung in der Bundesliga bei noch zwei ausstehenden Spielen und vier Punkten Rückstand abgeschrieben sein, doch das Champions-League-Endspiel gegen Barcelona am 3. Juni wirft bereits seine Schatten voraus. "Da hat man auch ein bisschen weniger Druck. Von daher genieße ich die Rolle, vielleicht als gewisser Außenseiter nach Eindhoven zu fahren - und trotzdem wollen wir gewinnen", sagte Stroot.

Vielleicht verhilft ja wieder Popps Kopfballstärke dem VfL zum Double.