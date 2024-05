"Mein absoluter Herzensklub": Schaub kehrt zu Rapid zurück

Louis Schaub wird ab der kommenden Saison wieder für den SK Rapid Wien auflaufen. Der 29-jährige Mittelfeldmann wechselt von Hannover 96 zurück zu seinem Ex-Verein und wird dort langfristig gebunden.

Sechs Jahre nach seinem Abschied aus Wien kehrt Louis Schaub zum SK Rapid Wien zurück. Wie die Grün-Weißen am Dienstag mitteilten, unterschrieb der 29-Jährige beim österreichischen Traditionsverein einen langfristigen Vertrag bis 2028. Schaubs bisheriger Arbeitgeber Hannover 96 soll eine Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich erhalten, sein Arbeitspapier beim niedersächsischen Zweitligisten wäre noch bis 2025 gelaufen.

"Ich kenne und schätze Louis Schaub seit vielen Jahren und habe sogar noch mit ihm gemeinsam gespielt. Seine fußballerischen Qualitäten stehen außer Zweifel, zudem ist er durch seine jahrelange Erfahrung im Ausland sehr gereift und soll bei uns ein echter Führungsspieler auf und abseits des Platzes werden", wird Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer zitiert. "Auch wenn die Chancen anfangs nicht allzu groß erschienen sind, wollten wir unbedingt versuchen, Louis wieder zu uns zu holen. Umso mehr freue ich mich, dass dies gelungen ist."

Schaub durchlief bei Rapid sämtliche Nachwuchsteams und bestritt für die Profis bereits 204 Partien. Im Sommer 2018 wechselte der Spielmacher zum 1. FC Köln. Danach spielte Schaub auf Leihbasis für den Hamburger SV sowie den Schweizer Erstligisten FC Luzern, ehe es ihn nach einem weiteren Jahr in Köln 2022 nach Hannover zog. Für die Niedersachsen absolvierte der 29-malige A-Nationalteamspieler Österreichs 56 Pflichtspiele, in der abgelaufenen Zweitliga-Saison kam er auf 29 Einsätze (drei Tore, vier Assists, kicker-Notenschnitt 3,63).

"Hat sich auch in schwierigen Zeiten nie hängen lassen"

Die 96er verabschiedeten Schaub ebenfalls in einer offiziellen Verlautbarung. Sportdirektor Marcus Mann: "Louis hat in seiner Zeit bei 96 immer vollen Einsatz gezeigt und sich auch in schwierigeren Phasen nie hängen lassen. Auch aus menschlicher Sicht war er stets angenehm und verlässlich. Ich glaube, die Entscheidung, zu seinem Heimatverein zurückzukehren, ist absolut nachvollziehbar. Wir wünschen ihm dort und für seine Zukunft nur das Beste."

Schaub sprach zum Abschied aus Hannover davon, "das 96-Trikot mit Stolz getragen" zu haben. "Gerade unser Spiel in Bielefeld in der vergangenen Saison gehört sicherlich zu den emotionalsten in meiner Karriere", sagte er.