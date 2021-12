"Meilenstein": Kleinherne verlängert längerfristig in Frankfurt

Eintracht Frankfurt und Verteidigerin Sophia Kleinherne (21) haben ihre Zusammenarbeit längerfristig um zwei weitere Spielzeiten verlängert.

Wie die Eintracht am Mittwoch mitteilte, unterschrieb Kleinherne vorzeitig einen neuen Vertrag, der nun bis zum 30. Juni 2024 läuft. Für Sportdirektor Siegfried Dietrich zählt die Verlängerung von Kleinherne "zu den wichtigen Meilensteinen unserer Kaderplanungen für die Zukunft". Warum, erklärt er auch: "Sophia ist als Top-Leistungsträgerin in unserem Abwehrverbund nicht nur ein Garant unserer sehr guten Entwicklung, sondern eine Persönlichkeit und Sympathieträgerin, die mit ihrem vielfältigen Talent seit mehr als vier Jahren unsere Philosophie verkörpert und lebt."

Die 21-Jährige selbst lässt sich in der Vereinsmitteilung so zitieren: "Ich will gemeinsam mit dem Team und dem gesamten Verein dieses superattraktive Projekt bei der Eintracht am Höhepunkt erleben und zum absoluten Highlight in Frankfurt machen." Die Entwicklung der Adlerträgerinnen sei "sehr vielversprechend".

Kleinherne hat mehr als 80 Bundesligaspiele für Frankfurt sowie zwölf Länderspiele bestritten. In der aktuellen Saison stand die Trägerin der Fritz-Walter-Medaille in Bronze (2017) und Silber (2018) in jedem Bundesligaspiel über 90 Minuten auf dem Platz.