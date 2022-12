"Meilenstein in Personalpolitik": Löwen verlängern mit Knorr

Die Rhein-Neckar Löwen haben einen "Meilenstein" in Sachen Personalpolitik gesetzt: Der Vertrag mit Spielmacher Juri Knorr (22) wurde vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2026 verlängert.

Auch wenn der Vertrag noch länger gelaufen wäre, wollten die Löwen so früh wie möglich Nägel mit Köpfen machen. Kein Wunder, Knorr ist spätestens mit dem Abgang von Andy Schmid voll beim zweimaligen deutschen Meister angekommen. Eingeschlagen trifft es fast besser: Spielmacher Knorr geht voran und glänzt dabei als Torschütze sowie Vorbereiter, wie auch kicker-Kolumnist Bob Hanning jüngst anmerkte.

Mit 106 Treffern nach 17 Spielen liegt der Rechtshänder auf Rang drei der Torschützenliste in der HBL. Dazu kommen 58 direkte Torvorlagen - nur vier Profis in der Liga haben da mehr vorzuweisen. "Mit der Verlängerung von Juris Vertrag haben wir einen weiteren Meilenstein in unserer Personalpolitik setzen können", wird die glückliche Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann zitiert: "Juri hat sich hier bei uns fantastisch entwickelt und wir freuen uns riesig darüber, dass er diese Entwicklung mit den Löwen fortsetzen möchte."

In Barcelona und Minden gereift

Knorr war im Sommer 2021 von der TSV GWD Minden zu den Rhein-Neckar Löwen gewechselt. Der gebürtige Flensburger hatte sich bei seinen Anfängen die Trikots des VfL Bad Schwartau und MTV Lübeck übergezogen, ehe er in der Jugendschmiede des FC Barcelona wichtige Schritte gehen durfte.

Zurück in Deutschland machte Knorr in Minden schnell von sich reden. Als unumstrittener Führungsspieler in Minden schaffte er schnell den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft, bei der er auch im kommenden Januar bei der Handball-WM für Furore sorgen soll.

Das ist eine ausgezeichnete Nachricht. Sebastian Hinze

"Ich bin einfach glücklich über die aktuelle Situation bei den Löwen und freue mich auf die nächsten Jahre hier", gesteht Knorr: "Ich glaube, dass wir eine starke Mannschaft haben, mit der es möglich ist, uns wieder nachhaltig oben zu etablieren. Außerdem bin ich dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen von Sebastian. Deshalb habe ich meinen Vertrag verlängert."

Eine zentrale Rolle bei der Entscheidung spielte also offensichtlich auch der neue Löwen-Cheftrainer Sebastian Hinze, der voll auf Knorr baut. "Das ist eine ausgezeichnete Nachricht, über die wir uns bei den Löwen nur freuen können", erklärte Hinze mit Blick auf die Vertragsverlängerung des Spielmachers.

Die Löwen stehen nach 17 absolvierten Spieltagen auf Rang drei der Tabelle mit 27:7 Punkten - und sind damit nach schwierigen wie durchwachsenen Jahren plötzlich wieder mittendrin im Meisterrennen.