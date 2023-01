Meilenstein im Metropolitano: Barças "Moskito" sticht wieder

Mit dem 1:0 bei Atletico Madrid hat der FC Barcelona einen Meilenstein gesetzt. Nach der Partie stand nicht nur Barças "Moskito" im Blickpunkt, sondern auch ein "seltsamer Walzer", der den Zuschauern nach Ablauf der regulären Spielzeit geboten wurde.

Der FC Barcelona ist der Meisterschaft wieder einen Schritt nähergekommen. Am Sonntagabend setzten sich die Katalanen mit 1:0 bei Atletico Madrid durch und nutzten damit die Steilvorlage, die Real Madrid der Blaugrana mit einem 1:2 in Villarreal geliefert hatte.

Obwohl die Partie im Metropolitano erst das 16. La-Liga-Spiel war, blieb Barça bereits zum zwölften Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer und nutzte seine beste Phase, um Mitte der ersten Hälfte das einzige Tor des Abends zu erzielen. Ein seriöser, kühler und abgeklärter Auftritt, den - so sagt man es - gerade jene Mannschaften hinlegen, die am Ende einer Saison Meisterschaften gewinnen.

Bis zum Titel ist es zwar noch ein weiter Weg, dennoch war das 1:0 bei Atletico nicht weniger als ein Meilenstein - und daran hatte vor allem er einen entscheidenden Anteil: Torschütze Ousmane Dembelé, der im WM-Finale gegen Argentinien kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt worden war und anschließend eine Menge Kritik einzustecken hatte. Nach dem Endspiel, das Frankreich im Elfmeterschießen (2:4 i.E.) verlor, musste der frühere Dortmunder als Sündenbock herhalten - nun titelte die "Marca" in Anlehnung an Dembelés Spitznamen, den er durch seine dünnen Beine in Spanien bekommen hat: "Der Moskito sticht wieder zu".

In Abwesenheit von Robert Lewandowski (Gelb-Rot) war es also Dembelé, der dieses Mal für die Schlagzeilen sorgte - alleine bestimmte er sie allerdings nicht, da Stefan Savic und Ferran Torres zum Abschluss eines fairen Spiels einen Ringkampf austrugen, den die Zeitung "Sport" als "seltsamen Walzer" bezeichnete. Beide sahen in der Nachspielzeit Rot - Barça hat im nächsten La-Liga-Spiel also erneut einen zweiten Gesperrten, denn auch Lewandowski muss weiterhin zuschauen.