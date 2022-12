Meilenstein für Draisaitl bei bitterer Niederlage

Zwei Drittel verpennt, trotzdem 49:17 Schüsse, 3:4 verloren. Es war ein bitterer Samstagnachmittag (Ortszeit) für die Edmonton Oilers und Leon Draisaitl gegen die in der Tabelle abgeschlagenen Anaheim Ducks. Und dennoch gelang dem deutschen Superstar mit zwei Assists Historisches: Er überholte Verteidiger-Legende Paul Coffey in der ewigen Scorerliste der Oilers und hat in dieser nur noch vier Legenden und einen Superstar vor sich.

Die Geschichte des Samstagabends ist schnell erzählt. Nach der frühen Führung durch Verteidiger Darnell Nurse verloren die Oilers völlig den Faden. Zwar kamen sie nach dem 1:3-Rückstand durch Ryan Nugent-Hopkins und Connor McDavid - jeweils nach Draisaitl-Vorarbeit - zurück, kassierten aber prompt das 3:4. Deprimierend aus Oilers-Sicht, wie die Ducks durch gravierende Fehler von Nurse und zweimal Evan Bouchard zum Toreschießen eingeladen wurden.

Die letzten TV-Bilder aus Edmonton zeigten, wie Draisaitl beim Gang in die Kabine seinen Schläger zerstörte. Nach Feiern war dem 27-Jährigen nullkommanull. Daher wird er seine historische Errungenschaft erst viel später zu schätzen wissen. Mit nun 670 Scorerpunkten seit 2014 überholte Draisaitl die Verteidiger-Legende Paul Coffey (669). Draisaitl erzielte dabei 275 Tore und gab zu weiteren 395 einen Assist. Direkt vor ihm im ewigen Oilers-Ranking liegt sein kongenialer Partner Connor McDavid mit 759 Scorerpunkten. Ihn zu überholen, dürfte unmöglich sein, solange beide das Oilers-Trikot tragen. Auch in der aktuellen Spielzeit führt das Duo die Scorerliste der gesamten NHL an, McDavid mit 62 Zählern in 32 Partien, Draisaitl mit 54.

Nur McDavid und Legenden vor Draisaitl

Zurück zu den Oilers und deren ruhmreicher Geschichte. Vor Draisaitl liegen neben McDavid nur noch vier absolute Legenden im All-time-Ranking: Wayne Gretzky mit 1669 Scorerpunkten, Jari Kurri mit 1043, Mark Messier (1034) und Glenn Anderson (906). Jene vier Top-Stürmer, mit denen die Oilers zwischen 1984 und 1990 ihre fünf Stanley-Cups gewannen. Draisaitl wiederum hat oft genug betont, dass er persönliche Trophäen und Rekorde gegen den Cup eintauschen würde. Doch auf einen Triumph deutet in der aktuellen Saison derzeit nichts hin, die Oilers liegen auf Rang 4 der Pacific Division, kämpfen um den Einzug in die Play-offs. Die Hoffnung: Vor einem Jahr sah es nicht anders aus, Edmonton bekam die Kurve und erreichte in den Play-offs immerhin das Halbfinale.