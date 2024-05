Meilenstein: Alabas zwölfter Meistertitel im Ausland

Real Madrid ist zum 36. Mal spanischer Meister! Für Österreichs David Alaba, der den "Königlichen" seit Dezember verletzungsbedingt fehlt, ist es bereits der zwöfte Meistertitel im Ausland.

David Alaba hat das Dutzend an Meistertitel im Ausland voll. Durch den Triumph von Real Madrid am Samstag gewann der seit Dezember verletzte ÖFB-Teamkapitän mit den Königlichen zwei Jahre nach seiner Premiere seinen zweiten spanischen Meistertitel. Mit Bayern München war der 31-Jährige zehnmal die Nummer eins in Deutschland (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Der zweiterfolgreichste Titelsammler im Ausland ist Alabas Freund Aleksandar Dragovic mit neun Meisterehren. Der Verteidiger feierte am Donnerstag mit Roter Stern Belgrad seine dritte Meisterschaft hintereinander, zudem war Dragovic auch viermal mit FC Basel (2011, 2012, 2013, 2014) und zweimal mit Dynamo Kiew (2015, 2016) erfolgreich.

Insgesamt vier rot-weiß-rote Meister

Neben Alaba und Dragovic haben heuer auch schon Marko Arnautovic mit Inter Mailand und Kevin Wimmer mit Slovan Bratislava den Meistertitel geholt.