Meijer ärgert Bayern: Als schon einmal nur drei Bundesligisten im Viertelfinale standen

Genau 20 Jahre ist es her, dass die Bundesliga das einzige Mal im DFB-Pokal so schlecht aussah wie derzeit. Unter den drei großen Klubs im Viertelfinale war damals auch der FC Bayern. Bis Alemannia Aachen kam.

An sich war ja nicht mal der einzige eigene Treffer ein regulärer. Bevor Michael Ballack in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wenigstens zum Ausgleich traf, stand Roque Santa Cruz nämlich im Abseits. Am Ende half alles nichts: Alemannia Aachen traf durch Erik Meijer zehn Minuten vor Schluss zum 2:1, ein Kopfballaufsetzer gegen Oliver Kahn. Der Tivoli stand Kopf, auch die Ottmar Hitzfelds Einwechslung von Claudio Pizarro als dritte Spitze zahlte sich nicht mehr aus.

Ballack, Santa Cruz, Meijer, Hitzfeld: Die Namen verdeutlichen, wie lange dieses außergewöhnliche DFB-Pokal-Viertelfinale zurückliegt. Genau 20 Jahre ist es her, dass die Bundesliga zum letzten - und einzigen Mal - im Pokal so schlecht aussah wie derzeit. Nur drei Teams aus dem Oberhaus qualifizierten sich in dieser Saison für das Viertelfinale: Stuttgart, Leverkusen und Mönchengladbach.

2003/04 hießen diese drei Bayern München, Mönchengladbach und Bremen. Werder holte schließlich den Pott - zusätzlich zur Meisterschale. Und doch wäre alles anders gekommen, hätten die Bremer bei der SpVgg Greuther Fürth nicht in der Nachspielzeit und in Unterzahl ein 1:2 in ein 3:2 gedreht.

Aachen spielte als Zweitligist international

Zur Erinnerung: Damals betrug eine Nachspielzeit noch nicht standardmäßig fünf bis sieben Minuten. Micoud schlug in der 90.+1 zu, Klasnic in der 90.+2.

Ausnahmsweise abgemeldet und zu dem Zeitpunkt schon ausgewechselt war Ailton, der in der Saison 28 Mal in der Bundesliga traf. Letztlich zog Werder bis ins Pokalfinale weiter - ebenso wie Bayern-Schreck Aachen mit dem inzwischen verstorbenen Trainer Jörg Berger.

So kam es, dass die Schwarz-Gelben, inzwischen in der Regionalliga West abgetaucht, in der Folgesaison als damaliger Zweitligist im UEFA-Cup mitmischten.

In jedem Fall endet im Finale eine mindestens 17-jährige titellose Zeit

Auch der dritte Bundesligist hatte übrigens damals schwer zu kämpfen. Die Gladbacher Borussia glich erst in der 89. Minute durch Tomislav Maric gegen Zweitligist Duisburg zum 2:2 aus und setzte sich schließlich im Elfmeterschießen durch.

In diesem Jahr haben die Fohlen angesichts der Konkurrenz gute Chancen, erstmals seit 1995 wieder im Pokal zu triumphieren. Noch länger warten Leverkusen (1993) und Fortuna Düsseldorf (1980). Auch bei Hertha BSC (zuletzt Liga-Pokal 2002) und den VfB Stuttgart (zuletzt Meister 2007) ist der letzte Titel schon lange her. Aber immerhin. Der FC St. Pauli und der 1. FC Saarbrücken haben auf diesem Niveau einen solchen schließlich gar nicht vorzuweisen.