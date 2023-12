Meier neuer Aufsichtsratsvorsitzender des 1. FC Nürnberg

Am Montagabend traf sich der neue Aufsichtsrat des 1. FC Nürnberg zu seiner konstituierenden Sitzung: Dabei wurde Peter Meier zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Der 61-jährige Wirtschaftsexperte Meier gehört dem Gremium bereits seit 2018 an, in den vergangenen Jahren fungierte er als erster Stellvertreter des Vorsitzenden. Dieses Amt hatte die letzten neun Jahre Dr. Thomas Grethlein inne, auf der Mitgliederversammlung am 23. November erhielt Grethlein aber nicht genug Stimmen für eine Wiederwahl und schied aus dem Aufsichtsrat aus.

"Ich freue mich über das Vertrauen meiner Kollegen", wir Meier auf der FCN-Website zitiert. "Thomas Grethlein hinterlässt sehr große Fußstapfen. Wir wollen sie gemeinsam im Gremium als Team füllen und die Aufgaben zusammen für den 1. FC Nürnberg meistern", sagte der neue Aufsichtsratsvorsitzende.

Erster Stellvertreter wurde Prof. Dr. Matthias Fifka, der zuvor bereits als zweiter Stellvertreter agierte und nun eine Position nach oben aufrückt. Als zweiter Stellvertreter wurde Chhunly Pagenburg gewählt. Der ehemalige FCN-Profi, der dem Gremium seit 2020 angehört, konnte auf der Mitgliederversammlung die meisten Stimmen aller zur Wahl angetretenen Aufsichtsratskandidaten auf sich vereinen.

Nicht den Sprung in den Führungskreis schaffte Raphael Schäfer. Der langjährige Club-Keeper und - Kapitän und wie Pagenburg Pokalsieger von 2007 wurde bei der Mitgliederversammlung erstmals in den Aufsichtsrat gewählt. Schäfer wurde dabei von einem Bündnis aktiver Club-Fans unterstützt, das die Arbeit des Aufsichtsrats unter Grethlein in den letzten Jahren sehr kritisch beäugt.