"Mehrwert" für den FCM: Mathisen kommt aus Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden ist aus der 2. Bundesliga abgestiegen, Marcus Mathisen bleibt dennoch im deutschen Unterhaus. Der 28-jährige Abwehrspieler wechselt zum 1. FC Magdeburg.

Marcus Mathisen war einer der Gewinner der Sommervorbereitung 2023 beim SV Wehen Wiesbaden und letztlich auch der notenbeste Spieler der Hessen in der abgelaufenen Saison, die für den SVWW mit dem Abstieg in die 3. Liga endete. Der Däne selbst bleibt in der 2. Bundesliga. Am Mittwoch hat er einen Vertrag beim 1. FC Magdeburg unterschrieben, wie beide Vereine mitteilten.

"Wir hätten gerne mit Marcus weiter zusammengearbeitet, aber müssen es letzten Endes so akzeptieren", erklärte SVWW-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver, nachdem Mathisen von einer vertraglich vereinbarten Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht hatte.

Zur Freude der Magdeburger, die sich den Dänen geangelt haben. Der Innenverteidiger hat nach seinem Wechsel im Sommer 2023 vom schwedischen Erstligisten IK Sirius 31 Zweitligaspiele für Wiesbaden bestritten und konnte dabei überzeugen (kicker-Notenschnitt 3,34).

Mathisen, der über 150-mal in Schwedens erster Liga auflief, kann sich nun beim 1. FC Magdeburg erneut in der 2. Liga einbringen. "Mit Marcus bekommen wir einen erfahrenen und zweitligaerprobten Spieler, der für die Stabilisierung unseres Defensivverbundes einen Mehrwert bringen wird", ist FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork von seinem Neuzugang überzeugt.

Erfahrung und Flexibilität für die Defensive

Auch Trainer Christian Titz hält große Stücke auf Mathisen und lobt die Flexibilität in der Defensive: "Mit Marcus konnten wir einen erfahrenen Spieler verpflichten, der sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist."