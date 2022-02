Mehrheitlich gegen 2G: Restrundenauftakt in Thüringen auf Anfang März verschoben

Der Thüringer Fußball-Verband wehrt sich weiterhin vehement gegen die 2G-Regelungen im Amateurfußball. Wie der Verband nun bekanntgab, soll der Spielbetrieb unter 3G ab Anfang März wieder aufgenommen werden.

In Thüringen wird die restliche Saison unter 3G-Bedingungen beendet. Bereits Ende Januar hatte eine Vorstandssitzung des Thüringer Fußball-Verbands (TFV) ergeben, dass der Spielbetrieb unter 2G nicht wieder aufgenommen werden würde. Wie der TFV nun in einer Pressemitteilung ergänzt, hätte zudem eine Umfrage ergeben, dass sich auch die Vereine mehrheitlich gegen eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter 2G-Bedingungen ausgesprochen haben. Dadurch würde sich der Restart ab der Verbandsliga abwärts auf frühestens Anfang März verschieben.

Verbandsliga startet früher als die Landesklasse

Doch wann soll es nun weitergehen und vor allem wie sollen die ganzen restlichen Spiele noch unter einen Hut gebracht werden? Nachdem der Ball im vergangenen Jahr aufgrund der rasant steigenden Corona-Fallzahlen in Thüringen mitunter als Erstes ruhen musste, ist der Terminkalender der Ligen auf Landes- und Kreisebene ohnehin schon prall gefüllt. In der Verbandsliga Thüringen beispielsweise wurden bei einer Stärke von 17 Mannschaften, wobei eine Hin- und Rückrunde ausgetragen werden soll, im Schnitt erst elf Partien gespielt, zu wenige, als dass man sorgenfrei in die Zukunft der laufenden Saison blicken könnte. Ob man das Zeitproblem in Thüringen auf die gleiche Weise löst wie die NOFV-Oberligen und die letzten offiziellen Spieltage streicht, zieht der Verband offenbar noch nicht in Betracht. Durch folgenden Rahmenterminkalender will der TFV nun zumindest schon einmal die Tür zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes öffnen:

Der Regelspielbetrieb wird nach den geltenden gesetzlichen Regelungen unter 3G (oder besser bzw. ohne Einschränkung) im Freien zum 01.03.2022 wieder aufgenommen. Die Punktspielserien werden mit den Spieltagen fortgesetzt, die am Wochenende 19./20.11.2021 abgesetzt wurden. Dabei gelten folgende Termine zur Wiederaufnahme in den Staffeln:

Thüringenliga: Wochenende 05./06.03.2022 mit Spieltag 14

Landesklasse 2: Wochenende 12./13.03.2022 mit Spieltag 13

Landesklasse 1 und 3: Wochenende 19./20.03.2022 mit Spieltag 12

Zu der Bekanntgabe des Rahmenterminkalenders fügt Sven Wenzel, der Vorsitzende des Spielausschusses des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) hinzu: "Die genannten Termine sind unter dem Vorbehalt zu sehen, dass die politischen Vorgaben derzeit in Überarbeitung sind und wir optimistisch auf die Reduzierung der derzeitigen Einschränkungen blicken. Ebenso wird sich der Vorstand des Verbandes am 22.02.22 mit der Sachlage befassen. Es ist vorgesehen, weitere Details zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes zu beschließen. Allerdings möchten wir mit der jetzigen Veröffentlichung den Vereinen eine klare Perspektive geben und ein Zieldatum nennen, um auf diesen Termin hin die Vorbereitung der Mannschaften auszurichten." Die Spielpläne würden demnach erst nach dem 22. Februar angepasst werden. Punktspiele bis Ende Februar sind bisher keine angesetzt.