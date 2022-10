Mehrfach überschlagen: Star-Verteidiger Garrett fehlt den Cleveland Browns nach Unfall

#24: NFL Preview – Ein kalifornischer Kracher und zahnlose Raiders

Rein in Woche 4 der NFL. Shuan, Grille, Thomas und Kucze nehmen die Kracher-Duelle des kommenden Football-Wochenendes für euch unter die Lupe. Darunter das „Kalifornien-Derby” und der Auftritt der bislang enttäuschenden Las Vegas Raiders. Das Team aus der Wüste ist mit großen Ambitionen in die Saison gestartet. Aber nun hat sich Ernüchterung breit gemacht. Drei Spiele, drei Pleiten. Bekommen die Raiders unserer Meinung nach gegen die Denver Broncos mit Russell Wilson endlich die Kurve? Hört selbst… Zusätzlich blicken wir u. a. aufs kalifornische Kräftemessen zwischen den San Francisco 49ers und den Los Angeles Rams sowie auf den Quarterback-Showdown zwischen Tom Brady und Patrick Mahomes. In der Abschluss-Rubrik „Upset Picks der Woche” bereiten wir euch dann wieder auf eventuelle Überraschungsergebnisse in NFL Week 4 vor. WICHTIGE INFO: „Icing the kicker” gibt’s wöchentlich! Jeden Donnerstagnachmittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens!