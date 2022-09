"Mehrere Wochen" Zwangspause für Klos

Fabian Klos ist in der neuen Saison noch nicht so recht angekommen. Zu allem Überfluss fällt Bielefelds Angreifer nun aus.

Die Spielzeit 2022/23 und Fabian Klos sind sich noch nicht sehr wohlgesonnen: Der 34-jährige Stürmer von Arminia Bielefeld verlor seinen Platz in der Startelf seit der Amtsübernahme von Coach Daniel Scherning. Gegen Heidenheim (1:1) fiel Klos noch aufgrund muskulärer Probleme aus, doch ab dem 4:1 über Braunschweig reichte es nur zu Kurzeinsätzen.

Die bislang letzte Einwechslung von Klos dauerte obendrein nicht einmal eine halbe Stunde an. Der Routinier kam am Sonntag beim Last-Minute-Remis in Darmstadt nach einer Stunde ins Spiel, musste aber schon in der 85. Minute wieder runter, obwohl seine Mannschaft bereits fünfmal gewechselt hatte.

Der Oberschenkel zwickt

Nun ist auch bekannt, wieso Klos unter keinen Umständen weitermachen konnte: Der zum Saisonstart als Kapitän wieder ernannte Armine hat sich laut Vereinsangaben eine "schwere Muskelverletzung im rechten Oberschenkel" zugezogen. Gleich "mehrere Wochen" werde Klos nun ausfallen, heißt es.