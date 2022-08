Mehrere Wochen Pause für Wolfsburgs Starke

In gut zwei Wochen beginnt in der Frauen-Bundesliga die neue Saison. Wolfsburg muss beim Start zunächst auf Sandra Starke verzichten.

"Sandra Starke fällt wegen eines Faserrisses im linken Beckenmuskel für mehrere Wochen aus. Die 29-Jährige hat sich die Verletzung während der Trainingseinheit am gestrigen Dienstag zugezogen. Starke wird ihrem Team damit zum Saisonstart im DFB-Pokal und in der Frauen-Bundesliga fehlen", teilten die Wölfinnen am Mittwoch mit.

FE:male #11 - Hans-Joachim Watzke & Svenja Schlenker Wir starten in die neue Saison, und das mit einer überraschenden Folge: wir haben gleich 2 hochinteressante Gäste! In der Zentrale von Borussia Dortmund treffen wir Hans-Joachim Watzke und Svenja Schlenker. Sie ist die Leiterin der Mädchen- und Frauenfußball Abteilung des BVB. FE:male #Frauen EM Spezial - Josephine Henning 20.07.2022 FE:male #Frauen-EM Spezial - Sara Doorsoun 06.07.2022 FE:male #Spezial - Lise Klaveness 03.06.2022 FE:male #10 - Tabea Kemme 28.05.2022 weitere Podcasts

Die 29-jährige Mittelfeldspielerin, die damit Wolfsburgs Auftakt in der Bundesliga am 17. September gegen Essen verpasst, wechselte im vergangenen Sommer von Freiburg nach Wolfsburg. Beim VfL absolvierte sie in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt 18 Partien, dabei gelangen ihr drei Tore.

Insgesamt kam Starke schon 171-mal in der Bundesliga zum Einsatz und erzielte dabei 44 Tore. Auch in der Nationalmannschaft machte sie erste Schritte, in sechs Einsätzen schoss sie einen Treffer.