Mehrere Wochen Pause für Pavard

Diese Nachricht trifft den FC Bayern hart. Benjamin Pavard (25) hat sich im Training am Sprunggelenk verletzt und wird voraussichtlich drei bis vier Wochen fehlen.

Der Rechtsverteidiger hatte sich nach dem frühen EM-Aus des Weltmeisters Frankreich im Achtelfinale nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub in guter Verfassung präsentiert. Sein Ausfall schmerzt die Bayern umso mehr, als eigentlich kein adäquater Ersatz für diese Position auf der rechten Abwehrseite zur Verfügung steht. Der dafür verpflichtete Bouna Sarr konnte bisher nicht überzeugen.

Pavard fällt damit zum Saisonstart in Mönchengladbach an diesem Freitag, im Supercup bei Borussia Dortmund am Dienstag sowie gegen den 1. FC Köln und Hertha BSC Berlin aus, ehe Anfang September die Länderspielpause ansteht. Auch das verlegte Pokalspiel beim Bremer SV wird ohne Pavard stattfinden. Am 11. September geht es in der Liga in Leipzig weiter.