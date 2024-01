Mehrere Wochen Pause drohen: Laimer der Nächste im Bayern-Lazarett

Drei Punkte gewonnen, zwei Spieler verletzungsbedingt verloren. Der FC Bayern muss nach der Partie gegen Union Berlin am Mittwochabend nicht nur wochenlang auf Dayot Upamecano verzichten, auch Konrad Laimer fällt offenbar einige Zeit aus.

Bei Dayot Upamecano wusste Bayern-Trainer Thomas Tuchel schon kurz nach Spielschluss Bescheid, die Diagnose nach dem 1:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Union Berlin verhieß nichts Gutes. Bei Konrad Laimer, der in der 87. Minute angeschlagen ausgewechselt werden musste, war sich Tuchel am Mittwochabend noch unsicher, da müsse "die Nacht abgewartet werden".

Eine Entwarnung brachte die Nacht jedoch nicht, im Gegenteil. Nach Informationen von "Sky" hat sich Laimer einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und auch die Sehne soll betroffen sein. Damit könnte er dem deutschen Rekordmeister wochenlang fehlen. Womöglich wird der 26-Jährige erst Anfang/Mitte März wieder auf dem Platz stehen können.

Die Verletzungssorgen der Bayern werden damit in der Defensive immer größer. Laimer kam in der laufenden Saison in allen 18 Bundesliga-Spielen der Bayern zum Einsatz, dabei 13-mal von Beginn an, zuletzt gegen Union als Rechtsverteidiger. Der Sommer-Neuzugang kommt dabei auf zwei Vorlagen und eine kicker-Durchschnittsnote von 3,43.

Dier vor Startelf-Debüt - Davies-Rückkehr nach Denkpause

Neben Laimer und Upamecano, der sich eine Faserverletzung im Oberschenkel zugezogen hat und vermutlich ebenfalls mehrere Wochen fehlen wird, stehen derzeit auch Innenverteidiger Min-Jae Kim (mit Südkorea beim Asien-Cup) sowie die beiden Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (mit Marokko beim Afrika-Cup) und Bouna Sarr (Kreuzbandriss im linken Knie) nicht zur Verfügung.

Am kommenden Samstag in Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) stellt sich die Abwehrkette damit fast von selbst auf. In der Innenverteidigung wird neben Matthijs de Ligt voraussichtlich Winter-Neuzugang Eric Dier sein Startelf-Debüt im Bayern-Trikot feiern. Links stünde erneut Raphael Guerreiro für Alphonso Davies bereit, der mit seinem Bankplatz gegen Union einen Denkzettel erhielt, auf die rechte Abwehrseite könnte Joshua Kimmich rücken - der 28-Jährige ist im Spiel gegen Union allerdings unglücklich auf die Schulter gefallen und musste ebenfalls behandelt werden. Kimmichs Position auf der Doppel-Sechs neben Leon Goretzka dürfte Aleksandar Pavlovic übernehmen.