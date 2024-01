Mehrere Wochen Pause drohen: Innenbandzerrung bei Joao Cancelo

Der FC Barcelona muss vorerst ohne Rechtsverteidiger Joao Cancelo auskommen. Die Leihgabe von Manchester City - bislang Stammspieler unter Trainer Xavi - hat sich eine Zerrung im Innenband des linken Knies zugezogen.

Nach nur elf Minuten war der Arbeitstag von Joao Cancelo am Donnerstagabend bereits wieder vorbei - natürlich alles andere als planmäßig. Kurz zuvor hatte sich der 29-Jährige im Duell mit Las Palmas (2:1) bei einem Pressschlag verletzt. Er hielt sich im Anschluss das linke Knie und humpelte. Er ließ sich neben dem Platz behandeln, probierte es nochmal kurz, doch es ging nicht weiter.

Cheftrainer Xavi ging nach Spielschluss davon aus, dass es sich nicht um eine "ernsthafte Verletzung" handele. Nach eingehenden medizinischen Untersuchungen am Freitag gab der FC Barcelona nun eine Diagnose bekannt: Joao Cancelo hat sich eine Zerrung des Innenbandes im linken Knie zugezogen. Damit fällt der Außenverteidiger vorerst aus - wie lange, darüber machte Barça keine Angaben.

Vermutlich wird Joao Cancelo den Blaugrana mehrere Wochen fehlen, am kommenden Sonntag in der 3. Runde der Copa del Rey gegen Viertligist UD Barbastro (21 Uhr, LIVE! bei kicker) sowie kommende Woche im Halbfinale des spanischen Supercups (Donnerstag, 20 Uhr gegen CA Osasuna) wird Barcelona definitiv ohne den Verteidiger auskommen müssen.

Barça-Lazarett füllt sich

Joao Cancelo stand in 15 seiner bisherigen 16 La-Liga-Einsätze in der Startelf des 27-maligen spanischen Meisters. In der Champions League durfte er in allen sechs Gruppenspielen ran, insgesamt kommt die Leihgabe von Manchester City in der laufenden Saison auf drei Tore und zwei Vorlagen in 22 Spielen.

Neben Joao Cancelo muss Barça derzeit unter anderem auch auf den eigentlichen Kapitän Marc-André ter Stegen sowie auf Pedri, Gavi (Kreuzbandriss) oder Marcos Alonso (OP an den Lendenwirbeln) verzichten. Der deutsche Nationalkeeper musste sich einer Rücken-OP unterziehen, Mittelfeld-Mann Pedri laboriert seit Mitte Dezember an muskulären Problemen. Für Joao Cancelo dürfte in den kommenden Spielen Jules Koundé auf die Rechtsverteidigerposition rücken, der diese Position schon in der Vorsaison häufig bekleidete, und Andreas Christensen in die Innenverteidigung.