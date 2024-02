Mehrere Personalentscheidungen beim TSV St. Otmar St. Gallen

Schweiz-Handball-Erstligist TSV St. Otmar St. Gallen hat mehrere Personalnews kommuniziert. Ein Spieler muss sein Saisonaus hinnehmen.

Der Unglückliche ist Severin Kaiser. Dieser wird sich einer Schulteroperation unterziehen müssen und der Mannschaft für den Rest der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit Kaiser, der sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung vielseitig einsetzbar ist, fällt somit eine wichtige Teamstütze aus.

Der TSV St. Otmar hat jedoch auf die angespannte Personalsituation reagiert und mit sofortiger Wirkung Lionel Mirdita verpflichtet. Dieser spielt seit dem Sommer 2022 beim HSC Kreuzlingen. Der talentierte 21-Jährige, der im November 2021 sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gab, wurde in seiner ersten Saison bei den Thurgauern durch eine langwierige Fussverletzung in seiner Entwicklung gebremst. Der 195 cm-große Rückraumspieler, der bereits kommenden Donnerstag in Bern erstmals für den TSV St. Otmar auflaufen wird, hat einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison unterschrieben.

Im Zuge der Neuausrichtung des Vereins haben sich die Verantwortlichen derweil dafür entschieden, die im Sommer auslaufenden Verträge von Mariàn Žernovic und Marijan Rojnica nicht zu verlängern. Die beiden Spieler werden sich im Sommer demnach einen neuen Verein suchen müssen.