Mehrere Monate Pause für Bayerns Lohmann

Die Frauen des FC Bayern München müssen lange auf Sydney Lohmann verzichten. Das teilte der Spitzenreiter der Bundesliga am Mittwoch mit.

"Rückschlag für Sydney Lohmann und die FC Bayern Frauen: Die 21-jährige Mittelfeldspielerin musste sich am gestrigen Dienstag einem Eingriff an der Hüfte unterziehen. Die Operation ist erfolgreich verlaufen. Lohmann wird Cheftrainer Jens Scheuer und dem Team voraussichtlich für mehrere Monate fehlen", teilten die Münchner auf ihrer Vereinswebsite mit.

Seit 2016 schnürt sich Lohmann ihre Fußballschuhe für die Frauen des FC Bayern und kam für die erste Mannschaft insgesamt 62-mal zum Einsatz, dabei gelangen ihr 14 Treffer. In der aktuellen Saison, in der die Münchnerinnen in vier Spielen vier Siege holten (Torverhältnis von 21:0) und die Tabelle anführen, kam die 21-Jährige dreimal zum Einsatz.

Auch für die deutsche Nationalmannschaft kam Lohmann schon zum Zug. Insgesamt streifte sie sich elfmal das DFB-Jersey über (ein Tor).