Mehrere Meilensteine in Reichweite: Das bringt die Divisional Round

Ein Rookie kann Geschichte schreiben, zwei Quarterbacks mit ähnlicher Vita treffen aufeinander - und zwei Teams wollen bemerkenswerte Serien fortsetzen. Wissenswertes zur Divisional Round der NFL.

Baltimore gegen Houston: Setzt sich die Stroud-Mania fort?

Er dominierte nicht nur in der Wild-Card-Runde, sondern ist eine der Entdeckungen der gesamten NFL-Saison: Texans-Quarterback C.J. Stroud. Der Rookie-Quarterback hat ein Team, das in der letzten Saison noch eines der schlechtesten Teams der gesamten Liga war, in die Divisionals geführt - und kann nun weiter Geschichte schreiben. Sollte Stroud - wie bereits in seinem ersten Play-off-Spiel gegen die Cleveland Browns - auch am Wochenende drei Touchdowns werfen, wäre er bereits nach zwei Spielen der Quarterback mit den meisten Play-off-Touchdowns in seiner Rookie-Saison.

Leicht wird das allerdings nicht: Stroud bekommt es mit der Defense der Baltimore Ravens zu tun - und die hat in der abgelaufenen Regular Season gerade mal 18 Passing Touchdowns zugelassen. Nur ein Team lag noch unter diesem Wert: die Texans selbst. Sollte Stroud mit Houston die Überraschung gegen die favorisierten Ravens schaffen, wäre er erst der sechste Rookie-Quarterback, der ein Spiel in den Divisionals gewinnt.

San Francisco gegen Green Bay: 49ers jagen eigene Serie

Einer von ihnen ist am Wochenende selbst im Einsatz: 49ers-Spielmacher Brock Purdy hatte San Francisco letzte Saison als Rookie ins Conference Championship geführt. Gewinnt er in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch das Spiel gegen die Green Bay Packers, wäre er erst der fünfte Quarterback, der in seinen ersten beiden NFL-Saisons je ein Play-off-Spiel gewinnt.

Die favorisierten 49ers könnten mit einem Sieg bereits zum dritten Mal in Folge ins NFC Championship Game einziehen. Das gelang zuletzt: ebenfalls den 49ers, damals von 2011 bis 2013. Das Problem: Den Super Bowl hat San Francisco in keiner dieser Saisons gewonnen, zuletzt verpasste das Team aus Kalifornien trotz Einzug ins Championship Game auch jeweils das große Finale.

Detroit gegen Tampa Bay: Zwei Gescheiterte blühen auf

Während Purdy 2022 der letzte Pick des Drafts war, treffen am Sonntagabend zwei ehemalige First Overall Picks aufeinander: Weder Detroits Jared Goff (2016 von den Rams ausgewählt) noch Baker Mayfield (2018 von den Browns ausgewählt) spielen aber noch bei ihren ursprünglichen Teams, die den hohen Pick in sie investiert hatten. Beide galten als gescheiterte Top-Talente - und blühen bei ihren neuen Teams wieder auf.

Zumindest Mayfield wird aber auf einen Spieler besonders aufpassen müssen: Detroits Pass Rusher Aidan Hutchinson ist derzeit in absoluter Gala-Form. Beim Wild-Card-Sieg über Los Angeles letzte Woche direkt in seinem Play-off-Spiel zwei Sacks - es war bereits sein drittes Spiel in Folge, in der er den gegnerischen Quarterback mindestens zweimal zu Fall brachte. Ein viertes Spiel gab es seit Einführung der Sack-Statistik 1982 erst dreimal.

Buffalo gegen Kansas City: Hält der Lauf der Chiefs?

Ein fast schon moderner Play-off-Klassiker beschließt in der Nacht von Sonntag auf Montag die Divsional Round. Zum dritten Mal seit 2021 treffen die Chiefs und die Bills in den Play-offs aufeinander - in beiden letzten Duellen behielt Kansas City die Oberhand. Gelingt das auch in diesem Jahr, würden die Chiefs einen beeindruckenden Lauf fortsetzen: Zum sechsten Mal in Serie stünden die Chiefs dann im AFC Championship Game - nur die New England Patriots (acht aufeinanderfolgende Teilnahmen von 2011 bis 2018) stehen noch davor.

Bezeichnend: New Englands letztes Conference Championship war gleichzeitig Kansas Citys erstes: Seit 2011 standen also immer entweder die Patriots oder die Chiefs im AFC Championship Game. Etwas daran ändern könnte vor allem ein Mann: Buffalos Quarterback Josh Allen, der sich zuletzt vor allem als Runner hervortat. Seine mittlerweile 491 Rushing Yards in den Play-offs werden nur von drei Quarterbacks in der NFL-Geschichte getoppt. An Colin Kaepernick (507) und Russell Wilson (527) könnte Allen schon gegen die Chiefs vorbeiziehen, zum Führenden Steve Young (594) fehlen aber noch über 100 Yards.