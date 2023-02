Mehrere Kölner Fanbusse treten vor Anpfiff in Stuttgart die Heimreise an

Eine noch stimmgewaltigere Fanunterstützung war dem 1. FC Köln beim Auswärtsspiel in Stuttgart (0:3) nicht vergönnt. Mehrere Busse hatten noch vor dem Anpfiff im Schwabenland die Heimreise angetreten.

Die Auswärtsreise nach Stuttgart hatte sich am Samstagnachmittag nicht wirklich gelohnt für den 1. FC Köln. Sechs Tage nach dem euphorisierenden 3:0-Heimerfolg über Eintracht Frankfurt verlor der Effzeh mit 0:3 beim VfB. Während der 90 Minuten hatten die Kölner zudem nicht den zuvor erhofften Support von den Fans bekommen.

Die Erklärung: Mehrere FC-Fanbusse traten noch vor dem Anpfiff um 15.30 Uhr schon wieder die Heimreise an. Insgesamt sechs der nach Stuttgart aufgebrochenen Busse waren von der Polizei gestoppt worden. Diese habe nach eigener Auskunft einen "Einsatz der Gefahrenvorsorge" durchführen wollen. Allerdings hatten auch mehrmalige Durchsagen nicht dazu geführt, dass sich die Insassen der geplanten Kontrolle unterziehen wollten. Einer der Busfahrer habe sich gar geweigert, die Tür zu seinem Fahrzeug zu öffnen.

Die Polizeikontrolle soll wohl recht intensiv angedacht gewesen sein. Christian Keller

"Ich habe vor dem Spiel die Info bekommen, dass die Busse in eine Polizeikontrolle gekommen sind", erklärte Kölns Sportchef Christian Keller im Anschluss an die Kölner Auswärtsniederlage in Stuttgart: "Die Polizeikontrolle soll wohl recht intensiv angedacht gewesen sein, und dann haben die Insassen in Verbindung mit der Polizei entschieden, dass sie so spät erst zum Spiel kommen würden, dass sie gleich wieder heimfahren. Ich kann das nicht abschließend beurteilen. Es wäre aber natürlich schön gewesen, wenn die Fans hier gewesen wären."

Dem Vernehmen nach sei lediglich ein Bus, der überwiegend Kinder und Frauen transportierte, der Bitte der Beamten nachgekommen. Die Passagiere der anderen fünf Busse blieben hingegen bei ihrer Entscheidung, sich nicht der polizeilichen Kontrolle unterziehen zu müssen. Rund 4000 FC-Fans sollen dennoch im Stadion gewesen sein.

80 FC-Fans schon am Mainzer Bahnhof gestoppt

"Wir waren nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kurve unterlegen", haderte Keller. Wegen "massiver Störungen" war die angedachte Auswärtsreise für weitere 80 Anhänger des 1. FC Köln bereits am Mainzer Bahnhof beendet.

Das Duell zwischen FC und VfB hat eine Vorgeschichte: Im Mai 2022 war es im Rahmen des letzten Spieltags - Stuttgart rettete sich in der Nachspielzeit noch auf einen Nicht-Abstiegsplatz - zu Ausschreitungen, Übergriffen und auch körperlichen Auseinandersetzungen gekommen.