Mehrere Corona-Fälle bei Viktoria Köln

Viktoria Köln hat am Mittwoch über einen Corona-Ausbruch informiert. Sowohl in der Mannschaft als auch im Trainerteam sind Fälle aufgetreten.

Zuhause in Quarantäne: Olaf Janßen. IMAGO/Jan Huebner

Wer betroffen ist, dazu machte die Viktoria keine Angaben. In der Mitteilung heißt es nur, dass auch Cheftrainer Olaf Janßen zuhause in Quarantäne sei. Und dass die Booster-Quote im Team bei "nahezu 100 Prozent" liege.

"Leider hat es uns jetzt auch getroffen, wir haben einige Fälle", wird Janßen zitiert: "Jetzt geht es erst mal nur darum, wieder gesund zu werden, und dann schauen wir weiter."

Viktoria Köln spielte zuletzt am vergangenen Freitag in Würzburg (1:0). Die nächste Partie ist am 2. April angesetzt: zuhause gegen Borussia Dortmund II.