Mehrere BVB-Ultras in Lissabon festgenommen

In der Nacht vor dem Spiel von Borussia Dortmund bei Sporting sind nach einer Auseinandersetzung in und vor einer Lissaboner Bar nach kicker-Informationen mehrere BVB-Ultras festgenommen worden.

Vor Dortmunds Champions-League-"Endspiel" in Lissabon kam es in und vor einer Bar zu einer Auseinandersetzung. imago images/Revierfoto

Zwischen sieben und neun Personen sitzen derzeit in Untersuchungshaft und sollen im Laufe des Nachmittags einem Haftrichter vorgeführt werden. In die Schlägerei in und vor einer Bar sollen mehrere Mitglieder einer großen Ultra-Gruppierung involviert gewesen sein, zwei Beamte der portugiesischen Polizei sollen in der Folge verletzt und im Krankenhaus behandelt worden sein.

Der BVB tritt am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Estadio José Alvalade an und spielt gegen Gastgeber Sporting ein vorgezogenes Endspiel um den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale.