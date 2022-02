"Mehrere Argumente": 1. FC Magdeburg positioniert sich gegen Montagsspiele

Der 1. FC Magdeburg spielt womöglich in der kommenden Saison der 2. Bundesliga. Dennoch hat sich der Drittliga-Spitzenreiter klar gegen die Montagsspiele in der 3. Liga positioniert. Auch der FSV Zwickau sprach sich dagegen aus.

Die MDCC-Arena in Magdeburg. imago images/Picture Point LE

Am Dienstag veröffentlichte der FCM ein "Positionspapier gegen Beibehaltung von Montagsspielen". Darin sprechen sich die Elbestädter gegen die Anstoßzeiten zu Wochenbeginn aus, die in der 1. und 2. Bundesliga bereits abgeschafft worden sind, in der 3. Liga aber noch zum festen Spielplan gehören.

Für die meistens Fans ist der Montag ein Arbeitstag. Ein Stadionbesuch ist somit nicht so leicht zu planen. Positionspapier 1.FC Magdeburg

Der FCM hat eigenen Angaben zufolge "Mitglieder, Dauerkarteninhaber sowie zahlreiche Wirtschaftspartner zur Thematik 'Montagsspiele in der 3. Liga' befragt", heißt es in dem Papier. "Mehr als 4000 Antworten haben wir zu dieser Umfrage erhalten. Hierbei haben sich rund 90 Prozent aller Befragten gegen Montagsspiele ausgesprochen."

Der 1. FC Magdeburg stehe hinter diesem klaren Ergebnis und sieht "gleich mehrere Argumente", die gegen Montagsspiele sprechen: "Für die meistens Fans ist der Montag ein Arbeitstag. Ein Stadionbesuch ist somit nicht so leicht zu planen. Zudem ist die Anstoßzeit (19 Uhr) fanunfreundlich, gerade für junge Fans. Die Montagsspiele erschweren auch das Stadionerlebnis für ortsfremde Fans."

Auch der wirtschaftliche Mehrwert durch Montagsspiele ist umstritten und aus unserer Sicht kein Grund, daran festzuhalten. Positionspapier 1.FC Magdeburg

Spiele vor dem TV zu verfolgen, sei außerdem kein angemessener Ersatz. "Es fehlen die Emotionen, die Gemeinschaft, dieses ganz besondere Gefühl, das den Fußball ausmacht. Auch der wirtschaftliche Mehrwert durch Montagsspiele ist umstritten und aus unserer Sicht kein Grund, daran festzuhalten."

Die Neuausschreibung der TV-Vermarktung ab der Saison 2023/2024 biete nach Ansicht des Klubs "die große Chance, eine Veränderung im Sinne der Fans, der Unterstützer der Fußballvereine zu finden". Für alternative Anstoßzeiten sei der Samstag prädestiniert. Die Umfrage habe gezeigt, dass Fans bereit seien, zu Spielen "fernab der üblichen 14-Uhr-Anstoßzeit zu kommen". Der Sonntag hingegen sei "ähnlich unbeliebt wie der Montag".

Auch Zwickau positioniert sich klar

Auch der FSV Zwickau hat sich bereits am Sonntag klar gegen Montagsspiele positioniert und ebenfalls darauf verwiesen, dass TV-Übertragungen den Stadionbesuch nicht ersetzen können "Es gilt einen guten Kompromiss für die Erlebbarkeit des Lieblingssports zu finden", sagt Olaf Albrecht, Geschäftsführer beim FSV Zwickau, der sich mit Fan- und Vereinsvertretern für einen Runden Tisch getroffen hat.

Auch die Westsachsen sehen in der Neuausschreibung der TV-Vermarktung "die Chance zurück zu fanfreundlicheren Anstoßzeiten". "Bei der anstehenden Managertagung am 10. Februar wird der FSV Zwickau die gemeinsame Haltung mit seinen Fans gegenüber den unbeliebten Montagsspielen vertreten und sich klar gegen diese und für fanfreundliche Anstoßzeiten positionieren", heißt es seitens des FSV.