Mehr Zeit für Haaland, Reyna & Co

Nach dem Corona-Ausbruch bei Mainz 05 hat der BVB an diesem Wochenende spielfrei. Den Dortmunder könnte das personell in die Karten spielen - besonders im Fall von Erling Haaland.

Bis zum Freitagvormittag hatte man sich bei Borussia Dortmund noch ganz regulär auf das Bundesliga-Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 vorbereitet, das an diesem Sonntag stattfinden sollte. Die ursprünglich für 13 Uhr angesetzte Pressekonferenz allerdings verlegte der Klub kurz vor dem Beginn zunächst auf 14 Uhr, bevor er sie dann ganz abgesagt wurde - in Erwartung der Spielabsage aufgrund des massiven Corona-Ausbruchs bei den Mainzer. Um 14.31 Uhr bestand endgültig Klarheit: Zu dieser Uhrzeit verschickte die DFL die offizielle Mitteilung, dass die Partie auf den 16. März verlegt wird. Anstoß ist dann um 18.30 Uhr.

Kehl: Die Verlegung ist "schade" aber dennoch "nachvollziehbar und richtig"

"Es ist natürlich schade, dass das Spiel nicht wie geplant stattfinden kann. Wir hatten uns sehr auf die Partie bei unseren Freunden in Mainz und ein volles Haus gefreut", teilte BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl kurz nach der Entscheidung der DFL mit. Letztlich aber müsse ein "fairer Wettkampf" gewährleistet sein, "auf Basis der Regeln, die wir uns als Liga selbst gegeben haben". Dieser sei nun aber nicht mehr gewährleistet gewesen. "Deshalb", sagte Kehl, "ist eine Verlegung der Partie nachvollziehbar und richtig. Die Gesundheit geht selbstverständlich immer vor. Wir wünschen allen betroffenen Mainzern einen möglichst milden Verlauf und eine baldige Genesung."

Die Verlegung des Spiels könnte allerdings nicht nur den derzeit personell arg gebeutelten Mainzern in die Karten spielen, sondern auch dem BVB. Erst am 13. März steht für die Mannschaft von Trainer Marco Rose nun das nächste Spiel an. Dann trifft die Borussia daheim auf Arminia Bielefeld. Bis dahin könnte der ein oder andere aktuell noch verletzte Profi zumindest teilweise wieder zur Verfügung stehen. Etwa Giovanni Reyna, der nach überstandenen Muskelbeschwerden am Freitag laut den "Ruhr Nachrichten" erstmals wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stand.

Oder auch Stürmer Erling Haaland. Der Norweger war am Freitagvormittag zwar ebenfalls wieder gemeinsam mit dem Team auf dem Trainingsplatz gesichtet worden. Ein Einsatz am Sonntag allerdings wäre für ihn definitiv noch zu früh gekommen. Bis zum nächsten Spiel gegen Bielefeld hat er nun noch neun Tage Zeit, sich in eine spielfähige Verfassung zu bringen, bis zum Mainz-Spiel sogar zwölf.

Terminkollision mit dem Youth-League-Viertelfinale

Gänzlich glücklich allerdings ist der BVB mit der Verlegung dennoch nicht, genauer: mit dem Termin der Neuansetzung: Denn das Spiel in Mainz findet nun am selben Tag statt wie das Youth-League-Spiel der Dortmunder U19 gegen Atletico Madrid (Anstoß: 18 Uhr). "Wir hatten bei der DFL hinterlegt, dass dieser Termin für uns wegen des Heimspiels unserer U19 ein sehr unglücklicher ist. Aber uns wurde mitgeteilt, dass kein anderer Termin in Betracht kommt", sagte Kehl dazu.