"Mehr Völler wagen" als Gebot der Stunde

Gleich am Tag seiner Vorstellung demonstriert Rudi Völler, warum er im Amt des Nationalmannschaftsdirektors vielen als Ideallösung gilt. In der Tat scheint der deutsche Fußball einen wie ihn gerade heute vielleicht sogar mehr zu brauchen denn je. Ein Kommentar von kicker-Reporter Thiemo Müller.

Von der Wirkung, die Rudi Völler künftig wieder auf die Spieler der deutschen Nationalmannschaft abstrahlen soll, wurden auch Zuhörer seiner ersten Pressekonferenz als DFB-Direktor direkt erfasst: Die Qualität des eigenen Kaders sei nicht schlechter als die des frischgebackenen Weltmeisters Argentinien oder der Halbfinalisten Kroatien und Marokko. Etwas anderes, so der frühere Weltklassestürmer und Teamchef im Brustton der Überzeugung, "kann mir keiner erzählen". Punkt. Dass Fußballer nach solchen Ansagen mit breiterer Brust und größerer Entschlossenheit aufs Feld gehen als jüngst die deutsche Belegschaft in Katar, lässt sich unschwer nachempfinden.

Der 62-jährige Völler, als Spieler und Teamchef insgesamt dreimal im WM-Finale, verkörpert kraft Vita und Autorität auch für einen Profi von heute noch die Glaubwürdigkeit in Person. Zudem bringt er Wesentliches in einfachen Sätzen auf den Punkt, ohne in Plattitüden abzudriften. Was der deutschen Mannschaft zuletzt fehlte? "Leidenschaft, Teamspirit, der absolute Wille, zu verteidigen." Völlers Worte zeichnet eine Prägnanz aus, die seine Zuhörer intuitiv erfasst. Ohne pseudo-intellektuelle Schnörkel. Von Verantwortlichen mit dieser Qualität kann es im deutschen Fußball gar nicht genug geben, erst Recht beim DFB.

Die Schwerpunktsetzung der DFB-Akademie soll korrigiert werden

Insofern ist es ebenfalls eine gute Nachricht, dass jene Taskforce, aus deren Mitte Völler in sein neues Amt befördert wurde, auch mit Blick auf Nachwuchsausbildung und nötige Korrekturen innerhalb der DFB-Akademie am Ball bleibt. Dass beim Verband unter der Verantwortung von Oliver Bierhoff eine Theoretisierung des Fußballs zu einer nicht mehr stimmigen Schwerpunktsetzung geführt hat, ließ sich bereits seit geraumer Zeit erahnen. Vom Expertengremium um Völler, Matthias Sammer und Oliver Kahn wird dieser Eindruck offenbar geteilt. Anders formuliert: Der innerhalb der Akademie gewiss mit hoher Kompetenz betriebene wissenschaftliche Fortschritt entfaltet seine segensreiche Wirkung erst und ausschließlich in Kombination mit der Erfüllung zeitloser Anforderungen. Und nicht, wenn er diese aus dem Fokus verdrängt. Oder, typisch Völler: "Man muss auch mal einen Zweikampf gewinnen. Anders geht's nicht."

Alte, neue Zweikampfbereitschaft auf allen Ebenen

"Mehr Völler wagen" scheint daher eine Losung, die dem deutschen Fußball aktuell wie perspektivisch guttun dürfte. Inwieweit es reichen wird, wirklich die erhoffte Klima-Wende rund um die Nationalmannschaft zu schaffen, bleibt abzuwarten. Und letztlich nicht in Völlers Macht, sondern in jener der Protagonisten in kurzen Hosen.

Dass die Mission jedenfalls nicht an übertriebener Zurückhaltung von Seiten Völlers scheitern dürfte, wurde ebenfalls direkt deutlich. "Auch unsere Innenministerin hätte besser einiges gelassen", kritisierte er mit Blick auf Nancy Faesers Auftritt mit One-Love-Binde in Katar. Rund um die Heim-EM 2024 sollten also auch höchste politische Würdenträger gewappnet sein, im Zweifel von Völler abgegrätscht zu werden. Im Sinne des Erfolgs forciert Völler die klassische deutsche Tugend der Zweikampfbereitschaft - auf allen Ebenen.