Mehr Tore als Pelé: Brasiliens Stürmer Fred beendet seine Karriere

Er traf im brasilianischen Oberhaus öfter als Legende Pelé und ging beim 1:7 gegen Deutschland mit unter: Am Samstag hat Stürmer Frederico Chaves Guedes, genannt Fred, in Rio de Janeiro seine Karriere beendet.

Am Ende wurde Fred groß gefeiert. 63.707 Zuschauer kamen am Samstagabend ins legendäre Maracana-Stadion in Rio de Janeiro um ihm Respekt zu zollen: Frederico Chaves Guedes, genannt Fred. Der 38-Jährige beendete eine Karriere, in der er vor allem auf Klubebene Erfolge sammelte: dreimal französischer Meister (2006 bis 2008) und Pokalsieger (2008) mit Olympique Lyon, nationaler Champion in Brasilien mit Fluminense FC (2010, 2012) und Pokalsieger mit Cruzeiro EC (2018). Mit 37 Treffern ist er gar Rekordtorjäger im heimischen Pokal.

Der 1,85 Meter große Mittelstürmer netzte für Cruzeiro Belo Horizonte, Fluminense Rio de Janeiro und Atletico Mineiro insgesamt 158-mal ein und ist damit zweitbester Knipser hinter Roberto Dinamite (190), aber noch vor den brasilianischen Fußballlegenden Romario (154) und Pele (101).

Gegen Deutschland gabs die Note 6

Immerhin 18 Tore in gelangen ihm in 39 Spielen für die Nationalelf. Beim Copa-America-Sieg 2007 blieb er nur Reservist, beim Confed-Cup 2013 schoss er die "Selecao" mit fünf Treffern zum Erfolg. Bei der WM 2014 im eigenen Land erlebte Fred dann beim 1:7 gegen den späteren Weltmeister Deutschland einen Tiefpunkt, der seinesgleichen sucht. Vom kicker gab es damals - wie für fünf weitere Kollegen - die Note 6. Auch in Brasilien wurde er anschließend zu einem der Sündenböcke.

In der vergangenen Saison absolvierte Fred nur noch sechs Teilzeiteinsätze (ein Tor). Beim 2:1 gegen Ceara SC kam er für 12 Minuten aufs Feld - zum letzten mal in seiner aktiven Laufbahn.