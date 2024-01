Mehr Stimmen als Torjäger Wind: Cozza wird zum Wolfsburger Can

So etwas nennt man wohl ein klassisches Eigentor. Und der VfL Wolfsburg ist auch nicht der erste Klub (oder Verband), dem so etwas passiert. Nicolas Cozza, der sportlich bislang kaum eine Rolle spielt beim VfL Wolfsburg, wurde auf der Klub-Homepage zum Spieler der Hinrunde gewählt.

Dieser Vorgang ist nicht neu, gerade erst hat der DFB die Erfahrung gemacht, dass Umfragen unter den eigenen und auch anderen Fans häufig keine erwartbaren Ergebnisse bringen. Kürzlich wurde Emre Can zum deutschen "Nationalspieler des Jahres" gewählt, mit überwältigender Mehrheit vor Niclas Füllkrug, einem der tatsächlich wenigen sportlichen Gewinner des abgelaufenen Kalenderjahres.

64,4 Prozent der Stimmen gingen jedoch an Can - via sozialer Medien hatten Nutzer dazu aufgerufen, den Dortmunder, der lediglich 412 von 990 möglichen Länderspielminuten absolvierte, zum Gewinner zu machen. Und die Massen folgten diesem Plan. Can reagierte entspannt auf die unverhoffte Auszeichnung und schrieb: "Wenn aus Spaß Ernst wird… Freue mich trotzdem und hey, gegen Belgien und Frankreich war auch ganz gut".

Mit 48 Prozent siegt Ersatzmann Cozza vor Topstürmer Wind

Der VfL Wolfsburg hat nun auch seinen Can-Fall. Der Bundesligist fragte auf seiner Homepage nach dem Spieler der Hinrunde und stellte den gesamten Kader zur Auswahl. Die logische Antwort wäre eigentlich Stürmer Jonas Wind gewesen, der mit neun Treffern und vier Vorlagen an 13 der 21 VfL-Tore beteiligt war. Jedoch: In den sozialen Medien erfolgte der Aufruf, den Franzosen Nicolas Cozza, Ersatzspieler und sportlich bislang enttäuschender Winterneuzugang der vergangenen Saison, an die Spitze dieses Votings zu befördern. Und auch hier folgten wieder die Massen, die bei weitem nicht nur dem Wolfsburger Fanlager zuzurechnen sind.

Cozza - sechs Hinrundeneinsätze, nur dreimal in der Startelf, kicker-Notenschnitt 4,25 - schoss rasend schnell an die Spitze des Rankings. Offenbar versuchte der VfL in der Nacht zum Donnerstag selbst noch mal Hand anzulegen, denn wie von Geisterhand gesteuert führte plötzlich Stürmer Wind. Bis morgens um 10 Uhr, als die Abstimmung endete, war Linksverteidiger Cozza aber wieder vorne. Mit 48 Prozent siegte der Wolfsburger Ersatzspieler vor dem dänischen Topmann, der 45 Prozent der Stimmen auf sich versammelte. Ein Online-Spaß auf Kosten Cozzas - nicht jeder geht so locker mit einem Voting um wie Emre Can.

Dem VfL passiert so etwas nicht zum ersten Mal

Die Verantwortlichen des VfL, bei dem so etwas nicht zum ersten Mal passierte - eine Zeit lang wurde der heutige Düsseldorfer Felix Klaus gerne mal zum "Spieler des Spiels" gewählt -, finden den Ausgang der Online-Abstimmung auf der eigenen Seite auch nicht sonderlich amüsant. Dazu äußern wollten sie sich am Donnerstag nicht.