Mehr Stehplätze: FC Bayern baut wohl Allianz-Arena aus

Laut einem Bericht plant der FC Bayern München im Sommer, die Kapazität seines Stadions zu erweitern. Dafür sollen Sitz- in Stehplätze umgewandelt werden.

Wie die "Bild" am Donnerstag schreibt, werde sich das Fassungsvermögen der Allianz-Arena in nationalen Wettbewerben von 75.000 auf 77.000 erhöhen. Der Umbau soll für den Sommer dieses Jahres terminiert sein. Neben den Stehplätzen in der Nordtribüne ist das Stadion in den Ecken bisher jeweils mit Sitzplätzen ausgestattet - noch. Denn auch dort sollen laut dem Bericht künftig Stehplätze zu finden sein.

Weil diese fast die Hälfte des Platzes beanspruchen, werden aus 2.500 Sitzen so 4.500 Stehplätze.

Dortmund behält Spitzenposition

2015 erhöhten die Bayern, deren Heimspiele auch in der laufenden Saison stets ausverkauft waren, die Kapazität letztmalig: von 71.168 auf 75.000. Im Europapokal und bei Weltmeisterschaften fasst die Arena bisher 70.000 Zuschauer.

An die 81.365 Plätze des Signal-Iduna-Parks in Dortmund würde das Münchner Rund aber auch nach der Erweiterung nicht heranreichen. Die Westfalen behalten vor allem dank der deutlich größeren Anzahl an Stehplätzen (28.337) erst einmal ihre Spitzenposition in Deutschland.