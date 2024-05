Mehr Sport im Handball-Abo: Dyn mit Basketball-Konferenz

Während die Handball Bundesliga am heutigen Sonntag aufgrund des Länderspiels pausiert, bietet Dyn heute die entscheidenden Spiele des letzten regulären Spieltags im Basketball in einer Konferenz.

Deutschland testet im Handball gegen Schweden, das Olympia-Casting wird ab 14:30 Uhr vom ZDF im Livestream angeboten. Neben dem deutschen Test in Schweden im ZDF-Livestream sowie Spielen der WM-Qualifikation der Männer und den Finals in der European League Frauen bei EHFTV bietet Dyn am Sonntag zudem aus der Frauenbundesliga das Spiel Leverkusen gegen Solingen als Handball-Programm an.

Im Handball-Abo bei Dyn ist unterdessen als weitere Sportart auch der Basketball inbegriffen. Und in der BBL findet am Sonntag der letzte reguläre Spieltag statt: Am 12. Mai entscheidet sich, welche Mannschaften sich für die Play-In-Spiele qualifizieren, welche Klubs die Liga halten und welche zwei Teams sportlich absteigen. Dyn zeigt den entscheidenden Spieltag live als Konferenzschaltung.

Drei Teams haben sich am vorletzten Spieltag der easyCredit BBL bereits die Play-In-Teilnahme gesichert: die Telekom Baskets Bonn, die EWE Baskets Oldenburg und die MHP Riesen Ludwigsburg. Die Teams auf den Plätzen 10 und 11 liegen so dicht beieinander, dass zwei weitere Mannschaften am Sonntag die Chance haben, nachzurücken. Dazu gehören die Veolia Towers aus Hamburg und die Bamberg Baskets.

Die easyCredit Basketball Bundesliga hatte mit dieser Saison einen neuen Modus für die Qualifikation zu den Playoffs eingeführt. Nur die Mannschaften auf den Plätzen eins bis sechs sind garantiert direkt qualifiziert. Die Plätze sieben bis zehn spielen in drei Entscheidungsspielen nach dem Do-or-Die-Prinzip die beiden weiteren Playoff-Plätze aus. Insgesamt nehmen acht Teams an der Finalrunde zur Ermittlung des Deutschen Meisters teil.

Dyn zeigt alle Spiele am Sonntag live und auf Abruf ab 15:15 Uhr in der Konferenz. Alternativ kann auch jedes Spiel einzeln bei Dyn Sport angesehen werden. Die Spiele beginnen um 15:30 Uhr. Dyn-Experte Patrick Femerling führt gemeinsam mit Kommentator, Chris Schmidt, durch die Konferenz. Diese ist eine Premiere im Basketball: Noch nie hat ein Sender die alles entscheidenden Spiele um den Einzug in eine Endrunde der easyCredit BBL in einer Live-Konferenz übertragen.

