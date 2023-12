Mehr Siege als in einer Meister-Saison: VfB winkt Rekord

Die Lehrstunde in München soll die Ausnahme bleiben. Der VfB Stuttgart will gegen Augsburg in die Erfolgsspur zurück - und einen Vereinsrekord aufstellen.

Das Programm zum Jahresende hin war stramm, aber bis zum vergangenen Sonntag kein Stolperstein. Hatte man Borussia Dortmund im Pokal überzeugend geschlagen (2:1) und Bayer Leverkusen in der Liga mehr als verdient einen Punkt abgeluchst, gab es beim Rekordmeister eine Lehrstunde für die Schwaben. "Wenn die Bayern richtig scharf gestellt sind, wie an diesem Tag, dann wird es für viele Mannschaften schwer in der Bundesliga. Auch für uns", erklärt Sebastian Hoeneß ohne jeglichen Anflug von Unruhe.

Hoeneß sieht sein Team "eingenordet"

Stuttgarts Cheftrainer will seine Enttäuschung nicht verhehlen, aber auch nicht alles in Frage stellen, was sein Team bisher gezeigt und erreicht hat. Auch wenn die Schwaben von den Bayern "ein Stück weit eingenordet wurden" ist das in dieser Runde aufgebaute Selbstvertrauen und Selbstverständnis sowohl weiterhin vorhanden als auch groß mit Blick auf die abschließende Partie des Jahres. "Von der grundsätzlichen Idee, wie wir Fußball spielen, werden wir nicht abrücken", so der 41-Jährige. "Sie hat uns dahin geführt, wo wir aktuell sind."

Selbst wenn der Gegner des Mittwochabends, der FC Augsburg, "gut unterwegs ist. Sie haben einige Punkte gesammelt, haben ein paar Details, wie die Struktur, ein bisschen verändert, spielen aber grundsätzlich weiterhin viel auf zweite Bälle, sehr geradlinig und mit sehr viel Wucht".

Mehr als 1991/92 möglich: Elf Siege in der Hinrunde

Stuttgart vertraut auf seine Heimstärke. Am letzten Spieltag 2023 kann der Traditionsklub einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Zehn Siege haben die Stuttgarter bisher eingefahren. Elf schaffte man noch nie in einer Bundesliga-Hinrunde. Selbst in der Meistersaison 1991/92 nicht. Damals standen nach Aufstockung der Liga 19 Partien auf dem Plan. Diesmal wären sogar nur 16 Partien absolviert, weil die Hinrunde formal erst am 14. Januar gegen Borussia Mönchengladbach beendet sein wird.

Während der zuletzt angesichts eines Infekts geschwächte Waldemar Anton und der in München ebenso erkrankte Genki Haraguchi wieder voll einsatzbereit sind, stehen hinter drei Offensivkräften Fragezeichen. Silas und Millot plagte die vergangenen Tage ebenfalls ein Infekt. Sie standen gestern zwar zumindest wieder auf dem Trainingsplatz. Ihr Einsatz gegen Augsburg ist dennoch nicht gesichert. Thomas Kastanaras liegt dagegen, wie schon am vergangenen Wochenende, flach und fällt definitiv aus.