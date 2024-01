"Mehr Schubladen befüllen": Schmidts Trainer-Visionen

Am Samstag steht Aufsteiger 1. FC Heidenheim bei den abstiegsbedrohten Kölnern vor einem wichtigen Auswärtsspiel. Trainer Frank Schmidt hat aber auch langfristig klare Pläne.

Mit einer gewissen Ungewissheit reisen die Heidenheimer nach Köln. Beim Debüt des neuen FC-Cheftrainers Timo Schultz ist unklar, mit welchen inhaltlichen und emotionalen Veränderungen die Gastgeber auftreten werden. Sicher scheint indes, dass die Verunsicherung der zehn Punkte zurückliegenden Kölner trotz allem größer sein dürfte als im Lager des furios gestarteten Aufsteigers, bei dem sich jeder über die Bedeutung dieses Duells im Klaren ist.

"Das ist sehr wichtig, sie kämpfen um das gleiche Ziel", sagt stellvertretend Benedikt Gimber, "im Optimalfall wollen wir unser Punktepolster noch vergrößern." Das wäre ein weiterer Meilenstein auf dem Heidenheimer Weg Richtung Klassenerhalt, aber auch ein Remis würde den Mitbewerber gehörig auf Abstand halten.

Ich möchte perspektivisch mehr Rhythmus in meinem Spiel haben, die Spieleröffnung so gestalten, um auch mal Intensität rauszunehmen. Frank Schmidt

Derweil hat sich Heidenheims Trainer zwischen den Jahren auch seine Gedanken über die langfristige Entwicklung seiner Mannschaft und ihres Spiels gemacht. Frank Schmidt kommt zu dem Ergebnis, dass der aktuell zwar erfolgreiche Stil dauerhaft kaum durchzuhalten wäre. "Auf Sicht wollen wir mehr Ballbesitz haben, das wird eine unserer größeren Aufgaben", erklärt der 50-Jährige und erläutert seine Vorstellungen: "Ich möchte perspektivisch mehr Rhythmus in meinem Spiel haben, die Spieleröffnung so gestalten, um auch mal Intensität rauszunehmen. Das ist meine Vision als Trainer", verrät Schmidt, der dem dauerhaften Ritt am Leistungslimit vorbeugen und gegensteuern möchte.

"Es ist nicht zielführend, physisch wie psychisch immer im Grenzbereich zu arbeiten, darin liegt eine Gefahr", erkennt Schmidt, "in unseren Spielen war teilweise zu viel Spektakel. Es ist wichtig, am Ball mehr Dominanz zu haben, um nicht immer diesen brutalen Aufwand betreiben zu müssen."

Generell und punktuell soll sich Heidenheim seinen leidenschaftlichen Stil mit seinen mitunter unorthodoxen, mitreißenden Phasen durchaus beibehalten. "Das ist schon eine Stärke", weiß der Coach um diese Wirkung, "aber wir müssen mehr Schubladen befüllen, um nicht immer die gleichen ziehen zu müssen."

Mehr Ruhe und Reife

Als ersten Schritt in diese Richtung erhofft sich Schmidt bereits in der Restsaison mehr spielerische Präsenz im Zentrum. "Auch im defensiven Mittelfeld brauchen wir mehr Ruhe und Rhythmus am Ball." Mehr Ruhe und Reife erhofft sich der in seinem 17. Jahr als Heidenheimer Trainer arbeitende Schmidt aber auch in Erfolgs- und Glücksmomenten innerhalb einer Partie. "Ich habe uns manchmal mit zu viel Euphorie erlebt, die ist manchmal nicht gut im Spiel. Etwa nach dem 2:2-Ausgleich in München, das sind Momente, aus denen wir lernen müssen." Damals hatte Heidenheim in der Allianz Arena einen 0:2-Rückstand in kurzer Zeit wettgemacht, in der Begeisterung über das Geleistete aber kurz die Konzentration und die Ordnung verloren und prompt das 2:3 kassiert, der FC Bayern siegte am Ende 4:2.