"Mehr Qualität als Quantität": Vlhova will Saison ruhiger angehen

Die Slowakin Petra Vlhova will den bevorstehenden Weltcup-Winter ruhiger angehen als jenen im Vorjahr. "Ich gehe mehr auf Qualität als auf Quantität", sagte die letztjährige Siegerin des Gesamtweltcups am Donnerstag in einer Fragerunde mit Journalisten.

Die 26-Jährige wolle sich stärker auf die Technikdisziplinen Slalom und Riesenslalom fokussieren. "Aber wer um den Gesamtsieg mitfahren will, muss auch in Speed-Events starten", erklärte die Slowakin mit Blick auf die Saison, in der erstmals in jeder der vier Disziplinen gleich viele Wettbewerbe anstehen.

Die Skirennfahrerinnen greifen bereits am Samstag (10.00/13.15 Uhr) beim traditionellen Winter-Auftakt in Sölden an. Die Herren um die deutsche Hoffnung Stefan Luitz starten einen Tag später (10.00/13.30 Uhr) am Rettenbachferner. "Ich bin bereit und freue mich", sagte Vlhova.

An die Olympischen Winterspiele, die im Februar in der chinesischen Millionenmetropole Peking stattfinden, versuche sie noch nicht zu denken. Zu wichtig seien die Weltcup-Rennen im Vorfeld. "Aber ich bin gespannt, denn ich bin noch nie in Asien Skigefahren", berichtete die zweifache Silbermedaillengewinnerin der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo.