Mehr Power in der Luft: Voss-Tecklenburg deutet Umstellung auf zwei Spitzen an

Nach der 1:2-Niederlage gegen Kolumbien steht die deutsche Nationalelf gegen Südkorea unter Druck. Die Bundestrainerin deutet eine Systemumstellung an. Eine Maßnahme, die perfekt passen könnte.

Von der WM aus Australien berichtet Jim Decker

Natürlich lässt sich Martina Voss-Tecklenburg nicht in die Karten schauen. Zu ihrer möglichen Aufstellung äußert sich die Bundestrainerin nie, und auch in den stickigen Katakomben des Suncorp Stadiums in Brisbane hielt sie sich bedeckt darüber, was sie im letzten Vorrundenspiel am Donnerstag gegen Südkorea plant. Aber das, was Voss-Tecklenburg auf der Pressekonferenz am Mittwoch zwischen den Zeilen durchscheinen lässt, sagt auch einiges aus.

"Wir haben uns Gedanken gemacht, welche Veränderungen möglich sind", deutete die 55-Jährige an und führte aus: "Wir schauen uns auch an, was der Gegner vielleicht offenbart, was wir durch personelle Veränderungen vielleicht ausnutzen können." Das Offensichtlichste dabei: Die Südkoreanerinnen sind deutlich kleiner als die Deutschen. Was liegt da näher, als auf Flanken und Kopfbälle zu setzen?

Es bietet sich an, mit zwei Spitzen zu spielen. Co-Trainerin Britta Carlson

Auch Voss-Tecklenburgs Co-Trainerin Britta Carlson hatte bereits über die Bedeutung der Lufthoheit gegen Südkorea gesprochen. Carlson forderte nach der 1:2-Niederlage in Sydney gegen Kolumbien mehr Zuspiele in den Strafraum und eine "höhere Präsenz" im Sechzehnmeterraum. Dort war Mittelstürmerin und Kapitänin Alexandra Popp meist auf sich allein gestellt - und richtig viele Hereingaben waren nicht in ihre Richtung gesegelt.

Bleibt Magull auf der Bank?

"Es könnte sich durchaus auch anbieten, dass man mit zwei Spitzen spielt", hatte Carlson noch ungefragt hinterhergeschoben. Popp könnte dann in der Startelf Gesellschaft von Lea Schüller bekommen, die bereits gegen Kolumbien und auch beim 6:0 gegen Marokko eingewechselt wurde. In beiden Fällen war die Münchnerin für ihre Klubkollegin Lina Magull ins Spiel gekommen. Die Technikerin hatte gegen Kolumbien aber einen schlimmen Tag erwischt (kicker-Note 5). Gut möglich, dass sie in Brisbane nun erstmal auf der Bank bleibt.

Mit Schüller und Popp hätte die DFB-Auswahl dann gleich zwei Klasse-Stürmerinnen auf dem Platz. Eine Variante, die Schüller in der Vorbereitung noch als "Plan B" bezeichnet hatte und jetzt früher als gedacht gespielt werden könnte. Torjägerin Schüller hatte über ein mögliches Zusammenspiel mit Stammstürmerin Popp aber auch betont: "Ich habe das Gefühl, dass, wenn wir beide zusammen trainieren, es auch gut funktioniert."

Lieber nicht auf Kolumbien hoffen

Wie auch immer sich die Bundestrainerin entscheidet: Gegen Südkorea steht die Offensive im Fokus. Ein Sieg ist zwar nicht zwingend nötig, nur mit drei Punkten hätte Deutschland das Weiterkommen in der Gruppe H aber in der eigenen Hand. Denn auf einen Erfolg der Kolumbianerinnen gegen Marokko im Parallelspiel will niemand angewiesen sein.

Lena Oberdorf, zuletzt ein Hoffnungsschimmer im Mittelfeld, ist optimistisch. "Unsere größte Baustelle ist der Kombinationsfußball im letzten Drittel, diese Chancen zu kreieren", sagte die 21-Jährige, relativierte aber gleich: "Aber ich sage auch nicht, dass es eine große Baustelle ist. Es kommt der Moment, an dem es einfach platzt und wir wieder voll da sind. Wenn man uns im Training sieht sieht man, dass wir es können." Das müssen die Spielerinnen jetzt nur noch gegen Südkorea beweisen.