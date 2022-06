"Mehr Optionen in unserem Spiel": Saarbrücken holt Schwede

Der 1. FC Saarbrücken hat am Donnerstag den nächsten Neuzugang für die kommenden Saison bekanntgegeben: Tobias Schwede (28) kommt aus Rostock und unterschreibt bis 2024.

"Mit Tobias erhalten wir einen Spieler, der bereits nachhaltig unter Beweis gestellt hat, dass er einer Mannschaft über die linke Seite viele Impulse geben kann. Er ist flexibel einsetzbar auf der linken Bahn und verleiht uns damit nochmals mehr Optionen in unserem Spiel", so Sportdirektor Jürgen Luginger auf der Website des Drittligisten. "Wir freuen uns sehr, dass er sich für den FCS entschieden hat und wir sind überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten das Leistungsvermögen der Mannschaft weiter hebt."

Im Januar 2021 war Schwede von Wehen Wiesbaden zu Hansa Rostock gewechselt. Dort kam er im ersten Halbjahr elfmal in der 3. Liga zum Einsatz. In der vergangenen Saison spielte er nach dem Aufstieg dann verletzungsbedingt nur zweimal in der 2. Bundesliga. Nun will er in der kommenden Spielzeit mit Saarbrücken neu in der 3. Liga angreifen.

"Die letzte Spielzeit war für mich nicht einfach, da sie leider geprägt war von den Nachwirkungen einer langwierigen Verletzung. Gerade deswegen war es mir wichtig, dass ich zu einem Verein gehe, der vollstes Vertrauen in mich setzt, der ambitioniert ist und bei dem ich mich voll einbringen kann. Genau dieses Feedback hat mir der FCS gegeben, und ich freue mich tierisch, zukünftig die blau-schwarzen Farben zu tragen", so Schwede, der die Erfahrung aus 45 Spielen in der 2. Bundesliga (ein Tor) sowie 78 Partien in Liga drei (acht Treffer) mitbringt.