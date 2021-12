Mehr Offensivpower für Wattenscheid: Mike Osenberg kommt ins Lohrheidestadion

Die SG Wattenscheid 09 hat ihren ersten Winterneuzugang präsentiert. Mike Osenberg wechselt vom niederrheinischen Oberligisten TVD Velbert in die Lohrheide.

Die SG Wattenscheid 09 hat eine ordentliche erste Saisonhälfte hinter sich. Mit 31 Punkten aus 14 Spielen ist im Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen noch alles drin für den Ex-Bundesligisten. Wenn man unbedingt eine kleine Schwachstelle bei den Schwarz-Weißen ausfindig machen wollen würde, dann wäre dies wenn überhaupt deren Offensive. In 14 Spielen traf die SGW 29-mal und musste schon 18 Gegentore hinnehmen. Klassenprimus Paderborn gelangen bei einem Spiel mehr hingegen schon 48 Treffer. Um auch dieses winzige Defizit auszugleichen, hat Wattenscheid über die Winterpause personell aufgerüstet und einen neuen Stürmer verpflichtet. Mike Osenberg heißt der neue Mann und kommt vom niederrheinischen Oberligisten TVD Velbert.

Alte Bekannte

In der Vergangenheit konnte der 21-jährige Mittelstürmer im Dress des Wuppertaler SV schon Regionalligaluft schnuppern. In der Jugend des WSV lernte Osenberg auch den jetzigen SGW-Coach Christian Britscho kennen. Nun kommt es zur Wiedervereinigung zwischen dem Trainer und seinem Ex-Schützling. Mike ist laufstark, arbeitet gut gegen und mit dem Ball. Er erkennt Räume und Situationen gut und wird uns auf jeden Fall verstärken. Zudem gibt er uns die Möglichkeit, insgesamt variabler zu agieren. Ich bin sehr froh, dass Mike sich nun für uns entschieden hat. In den letzten beiden Jahren war ich bereits daran, ihn zu uns zu holen und jetzt hat es endlich gepasst", freut sich Christian Britscho.

Und auch Osenberg freut sich auf was neue Kapitel in Wattenscheid: "Ich kenne den Trainer noch aus der A-Jugend und habe mit ihm super Erfahrungen gemacht. Im Kader kenne ich auch Phil Britscho schon, da wir beim Wuppertaler SV bereits in der A-Jugend zusammengespielt haben. Tradition, das Stadion und die Fans fallen mir bei der SG Wattenscheid 09 als erstes ein. Darauf freue ich mich natürlich. Persönlich möchte ich mich weiterentwickeln und das nächste Level erreichen", zeigt sich der Angreifer euphorisch.

Bis die beiden sich erstmals wieder auf dem Trainerplatz begegnen, wird es allerdings noch ein kleine Weile dauern. Aktuell überwintert die SGW auf dem dritten Tabellenplatz der Oberliga Westfalen. In der Liga geht es für Wattenscheid am 20. Februar auswärts beim FC Gütersloh weiter.