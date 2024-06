Mehr Kurzpässe, mehr Kane, mehr Klatschbälle

Nach dem 1:0 gegen Serbien kann England an diesem Donnerstag in Frankfurt schon den entscheidenden Schritt ins Achtelfinale machen. Doch dazu müssen sie mehr Offensivdrang entwickeln.

Tränen lügen nicht, Dänen bestimmt ab und zu, Zahlen sicher nicht. Und so ist der Fakt, dass nur Schottland (und das auch nicht mal selbst) am 1. Gruppenspieltag seltener, nämlich einmal, aufs Tor geschossen hatte als die Engländer (fünfmal) schon recht alarmierend für das Team von Trainer Gareth Southgate.

Denn im Gegensatz zu Schottland hat England eine mit Weltklassespielern gespickte Offensive, dazu mit Declan Rice einen Antreiber im Mittelfeld, der sein Können beim FC Arsenal auch schon unter Beweis gestellt hat. Warum also, fragt man sich jenseits der Tatsache, dass Southgate seinem Team nach einer mageren 1:0-Führung, die letztlich ins Ziel gerettet wurde gegen Serbien, den Rückzug verordnet hatte, haben die Three Lions offensiv so wenig auf die Beine gestellt?

Pickford schlägt weiterhin noch viele lange Bälle

Dies hatte verschiedene Gründe und sollte sich in Frankfurt gegen Dänemark ändern:

Zunächst mal ist auffällig, wie viele Bälle England in persona Jordan Pickford immer noch lang schlägt, statt gepflegt aufzubauen. Alle vier Abwehrspieler wären dazu in der Lage, die erste Reihe in Kombination mit zwei technisch guten Spielern wie Trent Alexander-Arnold oder Rice zu überspielen, um dann sauber aufzudrehen.

Doch wenn die Bälle hoch über ihre Köpfe oder teilweise auch noch über die von Phil Foden und Jude Bellingham hinwegfliegen, wozu braucht man dann all diese Stars? Allein - um von hinten heraus zu schauen - Kyle Walker, John Stones und Foden sind als City-Profis gewohnt, Ball und Gegner gnadenlos laufen zu lassen. Und es fällt einem auch auf Anhieb kein Nationalmannschaftskollege ein, der diesen Spielfluss unterbrechen würde. Die Kontrolle und "Dominanz", die Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand anmahnte, sollte per Flachpass-Aufbau besser herzustellen sein, als auf zweite Bälle zu hoffen.

Für die gegen Serbien noch nicht mal Harry Kane sorgen konnte, weil er den Auftrag hatte, die vorderste Linie zu halten. Lässt er sich gegen die Skandinavier als Wand- und Klatschspieler wieder tiefer fallen, könnten Bellingham und Foden, die in der spielstarken Anfangsphase wunderbar als Doppel-Zehn harmonierten, in die Räume stoßen, aus denen Kane die Innenverteidiger locken würde. Wenn er denn darf. Und natürlich muss er selbst viel öfter in der Box gesucht werden.

Aufrückende Außenverteidiger könnten für mehr Torchancen sorgen

Ein weiteres Mittel für mehr Torchancen: aufrückende Außenverteidiger. Das 1:0 gegen Serbien fiel, als Walker mit einem tollen Pass die serbische Deckung düpierte und Bukayo Saka schickte. Doch auch Walker kam in der zweiten Halbzeit zu selten mit nach vorne. Und links sollte Kieran Trippier in die Zone stoßen, die der in die Mitte ziehende Foden geebnet hatte. Doch Newcastles Außenverteidiger wurde entweder nicht angespielt, hinterlief nicht konsequent oder war dadurch beeinträchtigt, dass er eben kein Linksfüßer ist.

Und, noch eine weitere Möglichkeit, um torgefährlicher zu werden: Bellingham, der sich vor der Pause großartig zwischen den Linien bewegte, muss öfter gesucht werden, zudem muss Foden mehr aus der Tiefe kommen, weniger parallel zum Sechzehner laufen, sondern auf der Halbspur hinein. Bei Real und ManCity sorgen die beiden permanent für Torgefahr. Warum nicht hier? Bellinghams 1:0 hat gezeigt, was möglich ist.

Shaw fällt weiterhin aus

Nur sollte danach eben nicht wieder Sendepause sein. England hat in den jüngsten großen Turnieren immer mal ein 0:0 in der Gruppenphase eingestreut, das wäre auf dem Weg zum Gruppensieg nur bedingt hilfreich.

Southgate, der bis auf den nicht richtig fit werdenden Luke Shaw alle Mann an Bord hat, sagte am Mittwochabend: "Wir brauchen Qualität, aber am Ende vor allem Mentalität." England hat eigentlich beides. Ob man dies in Frankfurt sehen wird?