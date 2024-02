Mehr Höhen als Tiefen - der LASK in der Raiffeisen Arena

24. Februar 2023

Bei der offiziellen Eröffnung war Ljubicic vor knapp 12.000 Zuschauern der umschlungene Held, nachdem er in der Bundesliga einen umstrittenen Elfer in der Nachspielzeit in Panenka-Manier zum 1:0-Sieg gegen Lustenau verwandelte. GEPA pictures/Manfred Binder