Mehr Geld für RB Leipzig? Mintzlaff sagt "Nein"

Oliver Mintzlaff schließt in seinem neuen Job bei "Red Bull" einen finanziellen Bonus für RB Leipzig aus - ebenso wie den Kauf eines weiteren Klubs.

Oliver Mintzlaff zieht sich nicht nur als Vorsitzender der Geschäftsführung bei RB Leipzig zurück, sondern auch aus der Öffentlichkeit: "Ich werde grundsätzlich keine Interviews mehr geben", kündigt der langjährige Klubboss in der "Bild" mit Blick auf seinen neuen Arbeitsplatz an.

Der Bundesliga wird Mintzlaff, der als einer von drei neuen Geschäftsführern an die Spitze von "Red Bull" aufsteigt, aber nicht endgültig den Rücken kehren. "Ich werde weiterhin enge Drähte in der Bundesliga halten", kündigt er an. "Ich schließe auch nicht aus, dass ich als Aufsichtsrat von RB Leipzig an einer DFL-Sitzung teilnehmen oder mich auf sonstige Weise einbringen werde."

Bei RB wird er Max Eberl, der ab 15. Dezember als Geschäftsführer Sport anfängt, noch einarbeiten. Durch seinen Abgang stehe der Ex-Gladbacher aber "nicht zwingend" mehr in der Verantwortung, findet Mintzlaff. "Es ist ja auch keine One-Man-Show. Max wird schon ein Antreiber sein, aber auch er wird nur Erfolg haben, wenn er ein gutes Team um sich hat."

"Ich kann ausschließen, dass wir noch einen Fußballklub kaufen"

Wann die Leipziger einen Nachfolger für Mintzlaff verpflichten, ist noch offen. "Wir werden noch einen CEO holen", sagt der 47-Jährige nur. "Aber ich will mich da bewusst nicht treiben lassen, wie beim Thema neuer Sportchef, wo wir den Termin zu oft verschieben mussten." Das jetzige Team funktioniere zum Glück "sehr gut".

Dass die Leipziger finanziell von seinem neuem Verantwortungsbereich bei "Red Bull" profitieren könnten, dementiert Mintzlaff: "Nein, das war auch nie der Ansatz. Ich glaube, dass wir unseren Weg Schritt für Schritt weitergehen müssen, und der wird nicht schneller gehen mit mehr Budget."

Zu Gerüchten, wonach "Red Bull" noch bei einem weiteren Fußballklub einzusteigen plane, sagt Mintzlaff klar: "Ich kann ausschließen, dass wir noch einen Fußballklub kaufen. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Netzwerk."

jpe