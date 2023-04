Mehr Frauen im Trainerberuf? "Es braucht noch mehr Mut"

Als einzige Frau des Jahrgangs hat Marie-Louise Eta (31) die DFB-Pro-Lizenz gemacht. Bei "FE:male view on football" spricht sie nun über ein Ungleichgewicht, das weit über Deutschland hinausgeht - und die Aussichten, es zu beheben.

Bei Männer-Teams hat sie sich auch mal unbeliebt gemacht. An der Tatsache, dass Marie-Louise Eta eine Frau ist, lag das allerdings nicht. "Wenn du hospitierst, bist du im Trainingsspiel öfters die Schiedsrichterin und entscheidest auf Abseits, da machst du dich schnell angreifbar", lacht Eta in der neuen Folge von "FE:male view on football". Ihre Hospitanzen - unter anderem beim aktuellen Bundesliga-Topklub Union Berlin - waren Teil der Trainer-Ausbildung, die Eta nun mit der Pro-Lizenz abgeschlossen hat. Als einzige Frau des Jahrgangs.

Gemeinsam mit 15 Männern - darunter St. Paulis Erfolgscoach Fabian Hürzeler und Hansi Flicks Assistent Danny Röhl - erhielt die 31-Jährige Anfang April die Urkunde, die zum Coaching im Hochleistungsbereich qualifiziert. Eine von 16, eine eher maue Quote - aber immer noch besser als die des aktuellen Jahrgangs 2023/2024. Hier findet sich gar keine Frau unter den Teilnehmern.

Die ganze Folge "FE:male view on football" mit Marie-Louise Eta jetzt hören!

FE:male #18 - Marie-Louise Eta Wird sie die erste weibliche Trainerin bei einem Bundesligisten? Die Lizenz dazu hat sie ab sofort in der Tasche: Marie-Louise Eta. Als einzige Frau im Jahrgang hat sie die DFB Pro Lizenz abgeschlossen und berichtet uns nun ausführlich über die Ausbildung. Die 31-jährige erzählt, warum sie während des Lehrgangs bewusst in Stresssituationen gebracht wurde und wie sie sich während ihren Hospitationen bei Union Berlin oder Werder Bremen bei den Mannschaften auch mal unbeliebt gemacht hat. Zudem erklärt sie, was sie aus Gesprächen mit Trainergrößen wie Hansi Flick und Julian Nagelsmann mitgenommen hat und warum sie Kollegen versteht, die in Interviews manchmal mit Floskeln arbeiten. Darüber hinaus berichtet sie von ihrem großen Highlight: der Besuch bei Jürgen Klopp in Liverpool. Eta erzählt uns, welches Geheimnis er ihr über seine erfolgreiche Trainertätigkeit verraten hat und warum sie das Gefühl hatte, ihn schon ewig zu kennen. Gemeinsam diskutieren wir darüber, warum noch so wenige Frauen den Beruf der Trainerin ergreifen, inwiefern es dazu mehr gesellschaftliche Offenheit braucht und wie wahrscheinlich es ist, dass bald eine weibliche Führungskraft in der Herren Bundesliga an der Seitenlinie steht. FE:male #17 - Ralf Fährmann 31.03.2023 FE:male #16 - Simon Zoller 24.02.2023 FE:male #15 - Laura Freigang 27.01.2023 FE:male #14 - Maximilian Arnold 04.11.2022 weitere Podcasts

"Es gibt natürlich viel mehr Männer, die Fußball spielen und daher auch mehr Männer, die Trainer sind", sagt Eta im Podcast. "Es muss aber noch sichtbarer werden, dass es auch für Frauen den beruflichen Schritt gibt, als Trainerin zu arbeiten." So wie Eta selbst, die derzeit gleich in mehrerer Hinsicht in einer Doppelrolle agiert: Sowohl bei der weiblichen U 17 des DFB als auch bei der männlichen U 15 von Werder Bremen fungiert die ehemalige Bundesligaspielerin als Co-Trainerin.

"Es wird schon viel gemacht", sagt Eta über die Entwicklung im deutschen Fußball, "aber es kann noch mehr passieren. Wenn die Sichtbarkeit noch größer wird, dann werden immer mehr Frauen dazukommen. Es gibt genug, die den Weg gehen können. Man wünscht sich noch mehr Unterstützung und Mut, eine Frau in gewisse Positionen einzustellen."

Denn hier herrscht nach wie vor ein starkes Ungleichgewicht - auch im Frauenfußball. In der deutschen Bundesliga stehen derzeit drei Frauen und neun Männer in der Verantwortung, auf internationaler Ebene sieht es kaum anders aus. Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2021 werden rund 72 Prozent der Trainerposten im professionellen Frauenfußball von Männern besetzt.

Allerdings: Eine Entwicklung ist nicht von der Hand zu weisen, lag die Quote doch 2015 sogar noch bei knapp 84 Prozent. "Wir sind auf einem guten Weg", findet Eta. "Die Offenheit wächst, auch die Spielergeneration verändert sich." Doch, wie so oft in diesem Themenkomplex, prophezeit sie auch: "Es braucht noch Zeit."

In welchem Bereich Eta selbst gerne trainieren würde, bei welchem Trainer sie gerne über die Schulter schauen würde - und warum sie Kollegen verstehen kann, die mit Floskeln um sich werfen, erklärt sie in der neuen Folge "FE:male view on football". Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!