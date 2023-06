Mehr Experimente als Siege: So entsteht keine Euphorie

Nächster Dämpfer statt Euphorie: Die deutsche Elf kann auch in Polen keine Argumente in eigener Sache sammeln. Ein Kommentar von kicker-Reporter Sebastian Wolff.

Das Zitat "Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern" wird Alt-Bundeskanzler Konrad Adenauer zugeschrieben. Und politisch geht es in diesen letzten zwölf Monaten vor der Heim-EM durchaus auch zu. Der DFB will Pluspunkte sammeln. Auf dem Platz und daneben. Doch insbesondere auf dem Rasen kommen seit Monaten zu viele Minuspunkte zusammen, obwohl die 0:1-Niederlage in Polen angesichts eines klaren Chancenplus‘ und einer ordentlichen zweiten Hälfte unglücklich war.

Rudi Völler ist auch deshalb installiert worden, um als Innen- und Außenminister positiv auf die Stimmung einzuwirken. Vor dem Länderspiel-Dreierpack im Juni hatte der Sportdirektor im Anschluss an einen Tag der offenen Tür mit nahbaren Nationalspielern auf dem DFB-Campus in Frankfurt erklärt: "Aktionen allein reichen nicht, wir brauchen natürlich Ergebnisse." Auch Führungsspieler Antonio Rüdiger hatte gemahnt: "Wir haben nicht mehr viel Zeit."

Vor diesem Hintergrund mutet die Ansage des Bundestrainers zwischen dem wilden 3:3 gegen die Ukraine und dem 0:1 in Polen erstaunlich an und passt nicht in diesen Kontext: "Im September ist der Fokus mehr auf Stabilität gerichtet." Ab dem nächsten Lehrgang also erst. Aktuell aber wirkt vieles destabilisierend: Seine Experimente - am Freitagabend nahm er gegenüber dem Montag neun Änderungen in der Startelf vor - und in Folge derer eben auch die Ergebnisse. Zählen diese nun, wie Völler sagt, oder ist das zumindest in den Augen des Bundestrainers doch Geschwätz von gestern?

Der deutsche Fußball hätte eine selbstbewusste Nationalelf bitter nötig

Frenetisch hat das Publikum in Warschau gewonnene Zweikämpfe und Befreiungsschläge ihrer polnischen Nationalspieler gegen den einst übermächtigen Gegner gefeiert. Aber ist die DFB-Elf noch groß oder kommt sie mittlerweile nicht eher im Gewand des Scheinriesen daher? Lediglich drei der letzten zehn Länderspiele seit September hat die Nationalelf gewonnen: gegen den Oman (1:0), gegen Costa Rica (4:2) und Peru (2:0). Das ist, Experimente hin, Testspiele her, zu wenig. Für einen Großen. Und vor allem, um ein Selbstverständnis zu entwickeln, um Vorfreude zu wecken.

Der Auftritt in Polen war keineswegs so vogelwild wie der gegen die Ukrainer, er war aber trotz klarer Dominanz zumindest über weite Strecken des ersten Durchgangs zusammenhanglos. Das ist mit den vielen Veränderungen plausibel erklärbar. Aber wie plausibel ist diese intensive Testphase für eine Mannschaft, die Vorfreude wecken soll und sichtbar nach Halt sucht? Der nicht der Wille abzusprechen ist, der aber Überzeugung und Automatismen fehlen.

Und so nachvollziehbar Flicks Ansatz, zum jetzigen Zeitpunkt letztmalig Dinge ausprobieren zu wollen, auch sein mag: Es entstehen weder eingeschliffene Abläufe noch Selbstvertrauen durch Erfolgserlebnisse. Und schon gar nicht entsteht eine Euphorie auf das anstehende Großereignis. Und genau darum, das hat Völler deutlich gemacht, sollte es in diesem Juni eben auch gehen. Der deutsche Fußball hätte beides, eine selbstbewusste Nationalelf und Vorfreude im eigenen Land, bitter nötig. Er ist seit dem Abend von Warschau noch ein Stückchen weiter davon entfernt.